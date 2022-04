Guillermo s'est bien creusé les méninges mais il n'a pas trouvé d'autres solutions que de parler des sondages qui sont de plus en plus nombreux en ces temps de campagne présidentielle et qui gâchent un peu le suspens…

Ca va les amigos?

Vous savez ce qui est trop cool quand tu cherches un sujet de chronique ? Rien.

C’est le pire moment de ma semaine, et pourtant je suis bénévole chez Flunch, je plume les poules, pour le buffet "passion volaille" . Trouver un sujet de chronique original, après six saisons, c’est chaud, systématiquement je me dis : "Je démissionne, de toute façon Nagui ne m’a jamais aimé", alors que par parenthèse, oui, je suis étranger, Nagui mais je suis ici légalement, vous confondez tout ! C’est pas moi votre ennemi, Nagui !

Du coup, ce week-end, j’essaye de choper un sujet, je passe en revue toute la presse, France Info, Libé, le Figaro, tout, Voici, Détectives, Turf Hebdo, le catalogue des promos Leclerc, deux faire-part, la notice de ma tondeuse, tout ! Et je finis péniblement par trouver une idée de chronique.

Là j’envoie direct un Whatsapp au rédac’chef de l’émission en lui disant : "Ca te va si je parle des sondages ?"

Il me répond : "Tanguy en a déjà parlé", sans blague ! Dis-moi de quoi Tanguy n’a pas encore parlé, il a cent chroniques par mois. L’autre fois mon sujet c’était : "Ma nièce a les oreillons", Tanguy me dit : "Déjà fait !".

Mais cette fois j’ai insisté pour parler des sondages, j’ai dit au rédac’chef : "Je te promets, j’aurai un angle original, décalé et pertinent". J’ai menti… Zéro sur trois !

J’étais obligé, j’avais rien d’autre en stock, soit je parlais des sondages, soit je parlais de mon thème astral. Dans Horoscope Magazine, ils disaient que j’avais eu des vies antérieures palpitantes. Dans une j’étais parolier de Carlos, "Big bisou", apparemment c’est moi j’ai écrit les deux premières strophes.

Au fond de moi je le sentais, en écoutant, je m’étais toujours dit : "Putain, on dirait ma patte !"

Enfin bref, les sondages… J’ai un angle : "Quand même y’en a beaucoup non ?", prends ça, Raphael Enthoven !

Mais c’est vrai, y’a trop de sondages, tout le monde a son baromètre, Ifop pour Le Monde et France Bleu, Elabe pour BFM et Les Echos, Ipsos pour Foot Locker et Hippopotamus… Faudrait arrêter les sondages un an avant la présidentielle, y’aurait un vrai suspense dimanche.

Là dimanche soir, TF1, ils ont programmé "Les Visiteurs" ! Ils se sont dit : "Y’a plus de suspense dans les Visiteurs". Et c’est vrai qu’on se demande si la Fripouille va ken avec Dame Ginette, alors que c’est des parcours de vie très différents la Fripouille et Ginette,

Mais bon, "Les Visiteurs", c’est pas "Usual Suspects" non plus, là ça fait un moment qu’on sait que Jacquouille il va peler le jonc de personne.

Moi normalement tous les cinq ans, y’a la présidentielle, je suis en Belgique, dans mon fauteuil avec des pop-corns et une vuvuzela, je suis là : "Mélenchon, président, Mélenchon, président, oh encore raté !"

