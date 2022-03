Guillermo a lu dans le Courrier International un article passionnant, dans lequel un anthropologue sud-africain, explique que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins que nous, mais étaient beaucoup plus heureux...

Ca va les amigos?

L’autre jour, je lisais Le Courrier international… Je laisse un peu de temps pour qu’on profite tous bien de cette info...

Je le signale parce qu’ici, je sais que je suis vu comme quelqu’un de sympathique, mais intellectuellement, jamais vous ne mettez du respect sur mon nom. Parfois Leila pose une question sur l’actu culturelle, je donne la bonne réponse, et dans vos yeux, ce n’est même pas de la surprise, c’est de l’effroi. Vous êtes là : "Ernesto, c’est bien toi? Il est possédé, il est possédé!!"

Donc je lisais le Courrier international et je tombe sur un article intitulé "Travailler moins pour vivre heureux", là je me dis chouette, un papier sur le parcours de Nagui. Nagui dans le métier, il est considéré comme un énorme branleur. Elle a dû reprendre une de ses émissions, tellement Nagui, moins il en fait, mieux il se porte, fainéant!

Ici vous avez de la chance Victoria et Lionnel, "Monsieur" accepte encore de venir une heure et demie par jour sur Inter, mais à France 2, ils l’appellent "Rien foutre".

Non, l’article, c’était un entretien avec un anthropologue sud-africain. D’après lui, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins que nous, mais étaient beaucoup plus heureux, et honnêtement, je crois qu’il bluffe, Martoni. Je crois qu’il ne sait pas vraiment…

En tout cas je ne vois pas comment cet anthropologue peut affirmer que les gens étaient heureux y’a 13000 ans, peut-être il a trouvé des peintures rupestres avec écrit : "Comment on est bien, on a tout! On a tout! Sécurité sociale, plein emploi!"

Comment tu fais pour évaluer l’état d’esprit de gens qui ont vécu y’a 130 siècles? Déjà moi aujourd’hui, je vais chez le psy, il me fait : "Comment vous vous sentez?", je suis là "Ah frérot, c’est complexe!", "Oui, mais vous êtes heureux?", "Bah y’a une partie de moi qui est heureuse, y’a une partie de moi qui a envie de crever dans un bière-pong".

En gros, la théorie de ce chercheur, c’est que nos ancêtres travaillaient entre 15 et 17 heures par semaine, point barre, le reste c’était du temps, ben… ils jouaient à la Play! Y’a des archéologues qui sont tombés sur un vestige de "FIFA -13000", à l’époque où le foot se jouait encore avec un hérisson. En moins 13000, y’avait même pas la VAR! C’était le vrai foot!

By the way, sur les parois d’une grotte on a retrouvé les classements de la Coupe du Monde au Paléolithique. Pas de traces de la France! Alors que la Belgique, on a gagné la Coupe du Monde en moins 14056, en -14052 et en -14048, trois étoiles d’affilée, ça ne s’était jamais vu dans la préhistoire du football, prends ça Didier Deschamps!

