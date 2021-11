Après 40ans d'inactivité, le groupe Abba fait bientôt son grand retour sur scène sous forme d'hologrammes et Guillermo trouve ça bien dommage …

Ca va les amigos ?

Si je vous dis « groupe mythique », vous me dites « Benny B », et ça m’étonne peu, y’a personne qui en touche une en musique dans cette équipe, que des escrocs! Je parlais musique avec Leila l’autre jour, elle me dit : « Moi ce que j’aime bien, c’est quand ils font avec le piano. »

Allez, je dis pas qu’on doit tous être Philippe Manœuvre, mais y’a un minimum… Daniel il m’a dit : « Mon chanteur préféré, c’est René la Taupe, mais que quand il joue unplugged ». Hey, le blind test ici, c’est un écran de fumée, y’a que Morgane qui s’y connaît un peu, c’est parce qu’elle est sortie avec Hugues Aufray, en mai 68.

Non, le groupe mythique, c’est Abba, qui fait son grand retour, putain c’est la période des retours, Abba, moi, Mais qu’est-ce qu’on a tous à revenir comme ça ? Même Diana Ross revient, et on s’est même pas concertés. Abba quoi ! Toute mon adolescence, qu’est-ce que j’ai pu emballer sur Waterloo, à l’époque j’étais étudiant chez Sephora, à la Noël, y’avait Abba en fond sonore, j’arrêtais pas d’emballer, je faisais du sept parfums à l’heure, hahaha!

Mais oui, bonne blague, trois semaines sans chronique, je reviens avec des jeux de mots, c’est comme ça, personne ne veut relire mes textes avant, maintenant vous assumez ! Non, en vrai j’aime beaucoup Abba, c’est des mélodistes incroyables, et là ils sortent un tout nouvel album après 40 ans d’inactivité. Sur France Info, je lisais : « Ils ont entre 71 et 76 ans, on sent que c’est un album de la maturité ».

C’est pas vrai ! Ils ont le temps de mâturer, Abba c’est le bœuf Waygu de la musique, ça fond sous la dent. Dans l’interview sur France Info, l’un des biographes d’Abba disait que les textes étaient, je cite : « plutôt adultes ». Ah bah heureusement, si t’es pas adulte à 76 ans, tarde pas trop, parce que t’auras pas tant d’années que ça pour sortir de l’adolescence. A 76 ans, je crois qu’il n’y a que Jeanne Calment qui était en mode : « Ouais, mais mes parents, ils font chier putain, on peut jamais rien faire dans cette baraque ! »

