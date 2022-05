Guillermo qui n'a encore jamais eu d'animaux de compagnie réfléchit à prendre un chien mais pas n'importe lequel...

Ca va les amigos ?

Grande décision, je crois que je vais prendre un chien.

A la base, je voulais un animal plus original, genre un cétacé, mais il faut un permis. En plus un cétacé, typique c’est mignon quand c’est bébé, après il est malheureux dans ton évier. T’arrives à la maison, "regarde, j’ai ramené ton plancton, 700 kilos, comme t’avais demandé", lui il soupire par son évent, autant prendre un chat...

En vrai, je voulais absolument un cochon nain, en hommage au patron. C’est trop affectueux un cochon nain, tu rentres tard, t’as pas eu le temps, de faire les courses, il te fait : "Allez-vas-y ! Prends une tranche", c’est un bon compagnon. Ceci dit, moi je suis végé, chez moi il ne risque rien.

Mais c’est doux, c’est malin un cochon, sauf que pour être épanoui, il doit fouiller la terre quatre ou cinq heures par jour, et moi j’habite en Belgique, la justice elle est déjà débordée, si mon cochon fouille la terre quatre heures par jour, ça ne va pas désengorger les tribunaux, ce sera Cold Case du lundi au samedi.

Du coup je crois que je vais prendre un chien, et c’est un vrai défi parce que je n’ai jamais eu d’animal de compagnie de toute ma vie, jamais. En ce moment je garde le morpion de Daniel Morin le temps de ses vacances au Club Med, mais après dix jours, y’a toujours pas d’affect. Je lui dis « donne la patte, donne la patte », il écoute d’une oreille, tu sens qu’il a gardé un côté sauvage. Et c’est normal, Daniel, vous le connaissez, c’est comme les paresseux, y’a plus de 80 espèces qui vivent sur lui, dans son caleçon ils ont tourné "Microcosmos". Du coup moi avec mon pubis rasé, ce morpion c’est "Un Indien dans la ville".

Mais j’avoue que j’hésite encore un peu pour le chien, parce que c’est une vraie responsabilité. Déjà il faut lui trouver un nom qui corresponde à ce qu’il est profondément, moi j’ai pensé à Luc ou peut-être Denis. Je ne veux pas qu’il ait un nom de chien traditionnel du genre Flipper, ou Jonathan Livingstone. Je veux qu’il se dise : "Ok je m’appelle Luc, je dois pouvoir lire une comptabilité".

