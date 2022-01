Ce matin, contrairement à ses habitudes et même si il ne se sent pas légitime, Guillermo nous parle politique…

Ca va les amigos?

Hey, vous me connaissez, d’habitude je ne parle pas politique dans cette émission, Dieu merci, c’est vrai que j’ai fait Science Po, mais bon, après ça, j’ai beaucoup picolé, Sciences Po plus 17 ans de vodka, ça fait CM2.

Si j’avais jamais bu d’alcool, vous vous rendez compte, je serais Arlette Chabot. Si j’avais bu un verre sur deux je serais au moins Pascal Praud. En même temps la dernière fois que j’ai parlé politique ici, j’ai trouvé un rat mort dans ma boîte aux lettres, signé T. Pastureau. Je l’ai croisé dans les couloirs, il m’a dit : « Ici, la politique c’est moi, fils de flute »,

Je lui ai dit : « Vas-y Tanguy, je ne peux pas parler de mon zgueg toutes les semaines », il m’a dit : « Si ! », j’ai dit : « T’as raison », et j’ai quand même tenu trois ans comme ça. Ah ouais, j’ai fait six chroniques par centimètre, ah bah c’était 18 chouettes billets, y’avait un souffle.

En plus en tant que belge, je ne me sens pas légitime, je connais mal votre personnel politique, genre l’autre fois Nagui il avait son tee-shirt « Eric Ciotti la solution ». Vous voyez, celui qu’il a en noir, en blanc, en gris, en vert, en turquoise, en pourpre et en parme, en popeline, en lin et en cotte de maille. Ce matin il l’a pas, j’imagine il a dû faire une machine couleur.

Ben « Eric Ciotti la solution » j’avais même pas la réf, entre-temps on m’a dit qu’il n’était plus en lice, votre poulain, vous le soutenez quand même en achetant son merch, je trouve que ça émeut.

Moi perso, j’aime pas trop évoquer mes convictions politiques à France Inter, surtout depuis que je suis devenu propriétaire. Je suis plus si sûr d’être en phase avec la ligne idéologique de la maison. A 20 ans j’étais là « No Pasaran », aujourd’hui je suis là : « Ah… Pasaran », tant qu’il reste du Comté 24 mois, pasaran. A autant qu’ils veulent.

Bref, en général j’évite la politique, mais là je suis tombé par hasard sur un truc assez fou, alors, à vérifier, mais il paraît qu’Emmanuel Macron aurait dit : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder ». Et ça, personne n’en parle ! Comme par hasard !

Heureusement que moi j’ai un pote de pote qui bosse chez "Valeurs Actuelles" en freelance, merci T. Pastureau ! Sinon jamais…

Putain, Macron, il a sorti ce truc, c’était H124 à la radio, à la télé, sur Internet, partout. Là en ce moment t’ouvres ton Twix, y’a le chocolat qui te fait : « C’est pas maboul ce qu’il a dit Macron ? »,

Ca doit être un délire d’être un humain en position de se dire : la phrase que je vais prononcer maintenant, ça va agiter un pays entier pendant deux semaines. Valérie Pécresse elle a essayé, bon… Elle a fait : « Je vais ressortir le Kärcher de la cave ». Ca a moins pris. « Je vais ressortir le Karcher de la cave ! », moi j’arrête pas de me dire qu’il y a forcément des électeurs à elle qui n’ont pas eu la métaphore, et qui sont descendu à la cave en se disant : « Chou, est-ce qu’on a ça encore, un Kärcher, parce que la dame à la télé… Je sais qu’on avait un Dyson ».

