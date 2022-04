Depuis mars, les constructeurs automobiles sont obligés de placer des messages écolo sous leurs pubs. Guillermo est déconcerté...

Ca va les amigos ?

Je ne vais pas parler des élections, mais juste… Les gars, j’ai réécouté ma chronique de lundi passé… Macron-Le Pen, je vous avais dit ou je ne vous avais pas dit ? Je dois être une sorte de prophète, Macron-Le Pen, personne ne l’avait vu venir et moi j’étais là : « Vous verrez… », mes parents me disaient toujours : « Tu es l’Elu, Néo », j’étais là : « Ah vous dites ça pour me faire plaisir ! », au final…

D’ailleurs, si ça intéresse quelqu’un, j’ai les résultats du Keno pour demain, moi je n’en fais rien, à la Française des jeux, je suis persona non grata, les vigiles ne me laissent plus entrer.

Enfin soit, hier j’ai un peu regardé la télé. J’aime bien la télé le dimanche, en général j’invite des gens que j’ai envie d’impressionner, et vers 13h, je mets France 2, le JT commence et je suis là : « Ah marrant, je la connais ! », les gens me font : « Arrête tes sacs ! », je fais : « Je vous promets, Leila, c’est Gretel, je suis Hansel », ils me font : « Non ! », là je sors ma fiole de Poppers, celle où vous avez écrit : « A Ernesto, mon 7ème Belge préféré », derrière, les gens ils sont là : « Comment t’as percé ! ».

Donc hier je mets la télé mais juste avant votre JT, je tombe sur la nouvelle pub pour Renault, vous voyez celle avec "Space Oddity" de David Bowie. By the way, j’adore ce morceau, combien de fois je n’ai pas gagné le blind test grâce à cette chanson… En même temps, le blind test, je n’ai pas vraiment de mérite, avec mon don. De temps en temps je laisse gagner Daniel, je me dis : « Il a une vie assez difficile comme ça, ça lui fera un petit plaisir, comme il ne peut pas s’acheter d’habits ».

Mais bon… Genre demain l’invité c’est Eddy de Pretto, flag le thème du blind test ce sera « les Eddy de la chanson française », je t’annonce, en un, y’aura « Mon Kid », en deux « Couleur menthe à l’eau », en trois « La vie en rose », flag "La vie en rose", Eddy Piaf !

J’ai dit que j’étais un prophète, j’ai jamais dit que j’étais un bon humoriste !

Enfin soit, elle est pas mal cette pub Renault, ça montre une journée des travailleurs, c’est monté comme un vol dans l’espace et tout, avec Bowie en fond sonore,

Sauf que pendant la pub, en bas de l’écran, je vois écrit en petit : « Au quotidien, prenez les transports en commun, hashtag « se déplacer moins polluer ». Franchement j’étais déconcerté... J’étais là : « Vous me vendez une voiture ou un pass Navigo ? »

Perso, je m’en fous, je ne comptais pas acheter une Renault. Depuis la Coupe du Monde, même quand j’achète un croissant, je m’assure qu’il n’est pas français, je ne mets plus une tune dans ce pays, depuis quatre ans. Hey ouais, ça vous a coûté deux points de PIB. Macron-Le Pen au deuxième tour, c’est l’effet papillon mon pote ! Merci Umtiti,

