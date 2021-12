La semaine dernière, Guillermo était au festival de l'humour de Montreux où il séjournait dans un hôtel. Il en a profité pour regarder la télévision et a trouvé que ça manquait d'émissions poujadistes d’extrême-gauche...

Ca va les amigos ?

La semaine dernière j’étais à Montreux, avec genre plus ou moins 97% des humoristes de l’émission. A part Tanguy, on était tous là-bas, j’étais étonné qu’ils ne programment pas Leila, apparemment, c’est l’hôtel qui n’a pas voulu, ils ont dit : « Elle va encore nous faire une dinguerie sur le mini-bar . » La dernière fois, y’avait plus de champagne, elle a bu le shampoing, dans toutes les chambres de l’étage, y’a des plaintes pour cheveux gras, et c’était à l’Ibis Style. Montreux ils ont dit : « Hors de question qu’on lâche la bête dans un palace, on est prospères en Suisse, mais pour la Kaddour on n’a pas les reins. »

Parce qu’ils nous mettent dans un palace au Festival de Montreux, Alexis vous en a parlé, je suis resté cinq nuits, après cinq nuits, je parlais comme Jean-Claude Brialy, j’appelais tout le monde « mon p’tit ». On me demandait « quelle cuisson pour vos œufs au plat ? », je disais « surprenez-moi », alors que cinq jours avant, j’aurais dit : « C’est des œufs frérot, si y’a du jaune, si y’a du blanc, je suis content. »

Bref, lundi matin, je me réveille vers 9h, j’ai le temps de traînasser, j’allume la télé ; faut savoir que je n’ai pas la télé chez moi, je ne la regarde qu’en tournée, quand je suis à l’hôtel, en général je rentre le samedi soir après le spectacle, et je me dis : « Faites qu’ils aient Canal Plus. » Ben ouais, samedi, minuit 40, je me dis à cette heure-là, dans le film, théoriquement ils ont déjà bien fait connaissance, ils se sont dit : « T’as l’air d’être quelqu’un de bien, toi aussi, qu’est-ce que tu penses d’un 69, riche idée, des vêtements, pourquoi faire ? »

Bon, huit fois sur dix, l’hôtel c’est des radins, ils n’ont pas Canal, mais ils ont du wifi, ce qui revient plus ou moins au même, au final, ça souille de la faïence. Et à minuit 40, tu mates la télé, tu zappes, tour à tour, t’es en immersion avec les Gendarmes de Cannes, la Bac de Nice, la BRB d’Antibes et la brigade nue à Agde,

Je me demande si y’a un délinquant de la Côte d’Azur qui n’est pas encore passé dans ces émissions. Je ne comprends pas comment ils n’en ont pas encore fait un concours, « La France a un incroyable dealer », présenté par Mercotte et Benoît Magimel, à cette heure-là, les redifs de "TPMP", c’est "Bouillon de culture", t’as l’impression d’acquérir un savoir. La journée, c’est pas mieux la télé, tu finis systématiquement par tomber sur "Un dîner presque parfait",

Ca fait 15 ans que tu vois des gens cachés dans une salle de bain en train de dire : « Heu, moi, perso, je vois pas en quoi ça, c’est un terre et mer… » C’est bon, là, est-ce qu’il y a encore un téléspectateur en France qui stresse en se disant : « Peut-être que les convives ne vont pas aimer… »

Moi j’ai un plaisir coupable à la télé, c’est les émissions de bagnoles sur RMC Découverte, l’après-midi. Genre ils sont dans un garage dans le fin fond de l’Angleterre, ils achètent des voitures délabrées, ils les pimpent et ils les revendent. Y’a des doublages incroyables, en mode : « Kevin, il me faut absolument un nouveau carburateur pour que comme ça cette caisse, on va la pousser à fond, mec. », « C’est vrai mec, je devrais pouvoir te trouver ça ! ».

Ben ouais, au cours Florent, y’a aussi des gens qui sortent avec la mention « assez bien », faut du taf pour tout le monde…

