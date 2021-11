Ce matin, Guillermo qui est devenu récemment propriétaire, réfléchit maintenant à l'ameublement de son appartement, une nouvelle étape dans son embourgeoisement …

Ca va les amigos ?

Hey, j’ai découvert un truc !

« - Quoi ? Le numéro de Marine Le Pen ? Vas-y donne, stp, donne ! »

Calmez-vous Nagui, si elle a pas répondu à vos DM c’est qu’elle n’est pas intéressée, peut-être elle a pas la tête à ça, peut-être qu’elle a déjà un autre crush, Nagui, Il peut y avoir 1000 raisons, en plus j’ai vu votre DM : « Coucou Marine, t’as pas envie on va voir "Bac Nord" ? », elle l’a sûrement déjà vu ! "Bac Nord", c’est sûr, c’est elle qui a fait la prod exé !

Non, en vrai, j’ai découvert un nouveau truc : les meubles… Là, les auditeurs ils se font : « Waw, enfin un vrai sujet de société ! Il pourrait parler sexisme, il nous parle lit à baldaquin », attendez, attendez, y’a du fond dans ma chronique, franchement, c’est un petit fond, c’est pas un grand fond genre Mona Chollet elle va me reposter, clairement pas, mais y’a un petit fond… de tiroir, un fond de tiroir, On m’a conseillé de la faire, cette astuce, moi aussi au début j’étais partagé…

Bref, je vous ai dit, récemment je suis devenu propriétaire, comme le sale vendu du système que je suis. Putain! Si Dieu est de gauche, je suis ken, je vais arriver devant le Paradis, il va me faire : « Mettez-vous sur le côté svp », Je vais faire : « Quoi, il faut une chemise ? », il va faire : « Non, il faut une dignité fils de poutre ! »

Sérieux, quand je suis arrivé sur Inter y’a six ans, j’étais encore de gauche, là, quand je parle politique avec… Tanguy Pastureau, je me dis : « Au fond, c’est pas extravagant ce qu’il dit… Fermeture des frontières, retour au franc », je crois que je suis même plus de droite, là je suis suisse, prochaine étape je me tatoue : « Le ruissellement, ça marche ! », Mais en gros, ce nouvel appart, je dois le meubler, et mes nouveaux amis, ils me font : « Attends, là c’est ton appartement à toi, tu ne vas quand même pas te meubler chez Ikea. », et c’est adorable Leila, mille fois merci, c’est le meilleur conseil que vous m’ayez donné avec depuis : « Fais ta blague sur le fond de tiroir, ça va tout tuer ! », Leila elle m’a dit : « Ikea c’est pour les pauvres, c’est pour si tu travailles chez France Info, toi t’es sur France Inter, respecte-toi. »

Et je suis d’accord, sauf que moi, sincèrement, en meubles je ne connaissais que Ikea, je croyais qu’ils avaient le monopole des meubles, comme Salakis avec la feta, ou Patxi avec la pop basque, pour moi les meubles c’était un truc qui se faisait en Suède, point barre, qu’un jour l’ONU avait dit : « Bon, qui c’est qui qui est chaud pour faire des commodes ? » et que la Suède avait fait: « Vas-y, de toute façon en foot, à part Zlatan… »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !