La vaccination patine à Bruxelles, on a demandé à Guillermo de faire quelque chose...

Ca va les amigos,

L’autre jour, j’étais chez moi à Bruxelles, je reçois un appel d’un numéro belge que je connais pas, là forcément je me dis « ben ça y est… Jacques Audiard, il va tourner "Un Prophète 2", je vais reprendre le rôle de Niels Arestrup, qui n’était clairement pas au niveau dans le 1, et ma carrière au ciné va décoller, vous me reverrez plus jamais, fini les chroniques !

En plus, Jacques a pris un numéro belge, t’as vu, pour que je me sente en confiance… Quel perfectionniste celui-là ! Jacques! Sauf que là au téléphone, c’est pas Jaques, c’est un homme qui me fait : « Je parle bien à Guy Verstraeten ? ».

J’avoue qu’au téléphone, j’aime pas quand on m’appelle par mon vrai nom. Quand on m’appelle par mon vrai nom, c’est soit le fisc, soit la police. Mais là ça m’étonne, j’ai plus rien à voir avec le fisc belge, mon argent il est au Panama, le montage financier qu’a mis en place France Inter pour nous payer, il est sublime. De temps en temps je pars avec Daniel Morin, on va chercher 60 euros là-bas, sur le chemin il me raconte sa vie, et je me dis : « Quelle vie, dommage que je sois pas médecin, j’aurais pu aider mieux, mais quelle vie », c’est des jolis voyages…

Donc ça peut pas être le fisc, ça ne peut pas être la police non plus, ça fait quatre ans je ne roule plus bourré, ben en fait, depuis que… ouais depuis que j’ai plus de voiture en fait… Depuis quatre ans, je roule bourré par procuration, parfois à cause de mon haleine, le chauffeur Uber il prend un demi-gramme, mais c’est la jurisprudence Depardieu, le VTC il doit mettre une séparation en marbre, sinon l’amende elle est à sa charge, that’s the law !

Donc ça m’intrigue, cette intro, et là le mec me sort cette phrase glaçante, il me dit : « Vous vous êtes bien fait vacciner dans notre centre le 7 juillet dernier ? ».

Là je me dis : « Ah putain, ça, ça pue, on va me dire que c’était une dose de vaccin périmée, qu’elle trainait dans un bac à chat avec du crack et de l’amiante, et qu’il me reste quatre jours à vivre ». Ca limite, je m’en fous, j’aime bien la vie, mais sans plus, à part un chouette film de temps en temps et un fallafel pas trop sec, la vie, franchement…

Mais là le mec me dit : « Je vous appelle parce que l’infirmière qui vous a fait l’injection vous avait reconnu à l’époque. »,

Là, je fais : « Ca y est, les masques tombent, Guy Verstraeten c’était un leurre, un cheval de Troie, c’est pas Guy Verstraeten qu’ils veulent, non, celui qu’ils veulent, c’est Ernesto, le fils du soleil et d’un mocassin à gland, cousin d’Indira Gandhi et de Philippe Candeloro. Ils veulent le clown, ils veulent l’entertainer, le mec qui a tout appris à Matt Pokora, c’est lui qu’ils veulent.

Et là il m’explique que la vaccination patine à Bruxelles depuis longtemps, en gros sur la Belgique entière y’a plus ou moins 75% des gens qui ont un schéma vaccinal complet, mais à Bruxelles on est genre 21, dont 19 vieux. Y’a deux jeunes qui se sont fait vacciner, et ils croyaient que c’était de la MD, ils ont attendu les effets pendant 72 heures, je peux te dire qu’ils ont été déçus Angèle et Roméo Elvis.

Donc là le monsieur me demande plus ou moins d’animer une espèce de soirée potentielle où les gens viendraient se faire vacciner,

J’étais là : « Mais ouais bien sûr ! Je vais dire aux gens de venir voir mon spectacle et à la fin je vais faire : « On a une petite surprise pour vous, allez hop relevez vos manches ! » …

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !