Guillermo qui est de nature modeste et qui ne se vante jamais se voit aujourd'hui obligé de nous raconter une anecdote : depuis vendredi dernier, le spationaute Thomas Pesquet le suit sur Instagram.

Ca va les amigos ?

Hey, vous me connaissez, en général je n’aime pas me vanter. Genre je ne vous ai jamais dit que j’avais une vue incroyable, 6 à l’œil gauche, 8 à l’œil droit, c’est entre le faucon et la coriandre, je peux distinguer la Tour Eiffel à moins de 80 mètres. A la Foire du Trône, on m’appelle El Sniper, y’a plus aucun stand de tir qui m’accepte, chaque fois c’est moi je gagne le radioréveil.

Ben je ne vous en ai jamais parlé, je suis un mec modeste, regardez Olivia Ruiz, elle a choisi son pseudo en référence à qui vous croyez ? A la base elle s’appelle Olivia Champignolle, Ruiz, c’est un hommage à Guiz, je m’en suis déjà vanté ? A part sur mon tatouage "Fier d’être ton modèle, Olivia ?" ? Jamais. Du coup, quand il m’arrive des trucs fous dans la vie, je les garde pour moi.

Mais là, je suis obligé de vous raconter, c’est trop ouf : vous savez qui me suit sur Instagram depuis vendredi ? Vous avez droit chacun à un nom. Je vous donne un indice, c’est Thomas Pesquet.

J’avoue j’ai niqué le jeu, mais je vous connais, si on joue vraiment à ce jeu-là, je récupère la parole dans deux heures, je fais ma chronique dans "Le Jeu des mille euros", "Ernesto, banco ! Ernesto, banco !".

Non, c’est Thomas Pesquet qui me suit sur Insta, et j’avoue que je n’ai pas d’explication, déjà parce qu’on ne peut pas dire que je sois "incontournable" sur Instagram. Mon dernier post, c’était en février, je crois que sur Insta, ça a plus d’intérêt de suivre Tanguy Pastureau. Et Tanguy il poste quasi que des photos d’Alain Juppé, et des extraits du Code Napoléon. Là il m’a dit : "Je voudrais surprendre mes followers, tu sais comment on fait un boomerang ?". Tanguy, c’est pas Lena Situations, mais c’est plus intéressant de le suivre lui.

Franchement, j’étais surpris que Thomas Pesquet me connaisse, je voyais pas de où, puis j’ai lu qu’il était à Cannes la semaine passée pour la soirée "Top Gun" et je me suis dit : "Ca doit être de là", il a sûrement croisé Tom Cruise, qui est fan d’Inter. C’est sûr Tom lui a dit : "Do you know this fucking guy Ernesto, he’s a funny motherfucker”, là Thomas Pesquet a fait : "Sorry, I speak French", Thomas Pesquet il ne parle pas anglais, c’est pour ça qu’il reste à chaque fois si longtemps dans la station internationale, la majeure partie du temps, il est sur Google Trad.

Tu sais, y’a un astronaute russe qui lui fait : "I got no oxygen, I got no oxygen", le temps que Thomas prenne son iPhone, ouvre son app, le mec est violet, c’est pour ça que dans leurs missions, souvent ils partent à neuf, ils reviennent à deux, tant que Pesquet n’aura pas les rudiments de l’anglais…

