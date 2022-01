Après avoir tenté d'esquiver sa chronique du jour par tous les moyens, Guillermo est finalement ravi et tétanisé. Il rencontre Benoît Poelvoorde pour la première fois …

Ca va les amigos?

Hey vous savez que c’est la toute première fois de ma vie que je vois Benoit Poelvoorde? Apres six ans d’émission, genre Juliette Binoche je la croise tous les quinze jours. Là quand je la vois elle me fait un bisou sur le front, je l’appelle plus Juju je l’appelle Bibine, on a passé un cap. A force de croiser les gens à inter, tu tisses des liens, Riad Sattouf, j’ai un double de ses clés, on a un projet de fiduciaire.

Mais Benoit, jamais, c’est fou quand même, tu te dis, deux Belges en France, à notoriété égale, allez, normalement… Et je dis notoriété égale, ça va je sais qu’il encore un gap à franchir, mais ça va décoller pour Benoit en France, c’est sûr, et s’il le faut, je donne un coup de main, Nikos Aliagas me doit un service, je passe un coup de fil et Benoit est juré dans "The Voice Kids", s’il le faut, je le fais, je le fais. C’est pas genre je suis un Belge qui a réussi en France et je ferme la porte derrière moi.

En vrai c’est une grosse pression pour moi cette chronique, j’ai tellement essayé d’esquiver, j’ai dit au rédac’chef : « Je viens pas, je suis positif », il m’a dit : « au covid », j’ai dit : « non, à la lâcheté mais un Covid ça se tente, j’ai demandé à Leila si on pouvait prendre un bain ».

C’est tétanisant de faire une chronique devant quelqu’un que tu admires. Heureusement d’habitude ici, ça va.

Genre l’autre fois l’invité c’était Robert Ménard, vous étiez tous comme des petits enfants, Tanguy Pastureau il avait son carnet d’autographes, mais moi c’est pas quelqu’un qui a compté. Benoit il a compté, Edouard aussi, et t’as envie d’être bon dans ces cas-là, genre l’année passée, j’ai fait une chronique devant Edouard Baer et c’était nul! Pire chronique de l’année j’avais envie de crever dans une Brita.

J’ai voulu me jeter dans les escaliers de Radio France, j’ai été amorti par Riad Sattouf, il m’a dit : « I got your back », je lui ai dit : « Mais tu dessines quand toi ? »

