L’Argentin aurait « craqué » sur un château à 48 millions d’euros… Guillermo nous raconte !

Ca va les amigos,

Putain, gros stress ce week-end, je me suis dit : « Imagine, on est genre lundi, 11h30 et Nagui, tout d’un coup, de nulle part, il me donne la parole à moi… » en mode : « C’est l’heure de Guillermo Guiz », ou un truc du genre… je me dis « imagine ! »

Je me suis dit ça peut arriver, on le connaît Nagui, il fait dix, douze minutes d’interview, après il s’essouffle. Il est à court d’idées… Nagui s’il force, ça peut partir en : « Samuel, honnêtement, vous êtes plutôt eau plate ou à bulles ?

« Ramzy, vous vous trouvez que c’est bien que maintenant on peut payer sans contact ? »

Dans ces cas-là, je sais que Nagui il compte sur les humoristes pour occuper l’antenne. Et en général je fais avec, je me dis : « Bon j’ai trois minutes à tenir, je vais parler de mon zgueg »,

Ben, mon zgueg, après toutes ces années, c’est un peu comme un membre de votre famille… Daniel il demande souvent de ses nouvelles, Leila elle a toujours un petit quelque chose pour son anniversaire ou sa Pâques, une petite attention, une carte de vœux, un étui. Ca le touche, il me dit : « Elle est si gentille Tata Leila, pourquoi on la voit pas plus souvent ? »,

Sauf que là, ce week-end, mon zgueg, il ne lui est rien arrivé d’amusant. Il a eu full problème administratifs, il est passé chez Darty, vite fait, pour une plaque de cuisson, on va pas vous embêter avec ça sur antenne…

Du coup, je vais vous parler de Lionel Messi, il cherche un truc pour s’installer dans la région, y’avait un article dans la presse belge qui était titré : « L’Argentin aurait craqué sur un château à 48 millions d’euros ». J’étais là : « Allez ! » Il a craqué sur un château à 48 millions ? Comment tu fais pour pas craquer sur un château à 48 millions ? Comment tu fais pour arriver devant un château à 48 millions et te dire : « Ouais, c’est pas non plus… Je trouve qu’il y a quand même beaucoup de vis-à-vis… Oui, enfin un ilot central OK, c’est pratique, mais à la fois… »,

Forcément tu craques… Un château à 48 millions…

Si t’es devant un studio mansardé, 22 mètres carrés, au neuvième étage sans ascenseur, avec ton chiotte à 80 centimètres de ta taie d’oreiller, là y’a moyen que tu craques pas. Y’a moyen que tu te dises : « Pour 1800 euros, je vais laisser une chance à mon abribus

Y’a du passage, mais la RTAP décore avec goût » 48 millions d’euros…

Y’avait écrit : « Le palais remplirait les critères recherchés par la famille Messi ». Sans blagues ! 30 pièces, 2000 mètres carrés, des logements pour le personnel, une piscine intérieure, un cinéma,

T’es sérieux ? C’est que ça leurs critères ? Franchement, c’est pas si extravagant, une piscine intérieure, un cinéma, ça va !

Je crois que si j’avais un budget de 48 millions d’euros, j’aurais tellement plus de critères que ça…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !