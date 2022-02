Ce matin, Guillermo nous explique pourquoi il y a 28 jours dans le mois de février.

Ca va les amigos?

Bon, je ne vais pas vous parler de la guerre en Ukraine ce matin. C’est con, parce que j’avais la solution… Ben, j’arrête la vodka… On les frappe au portefeuille. Avec ma conso du week-end, j’ai financé deux missiles. Si j’arrête la vodka, Poutine va devoir continuer la guerre en faisant une cagnotte. De rien…

J’ai d’autres idées, Macron n’a qu’à me demander, il a encore mon numéro de l’autre fois, quand je l’avais dépanné pour la gestion du Covid. C’est moi qui lui avais dit pour les masques, je lui avais dit: « Ca protège bien », il m’avait fait: « T’es sûr ? », j’étais là: « Mais si je te le dis Manu! Dans l’autre sens, Manu, le masque, dans l’autre sens!»,

En plus, je ne peux pas trop évoquer l’Ukraine, j’imagine que Tanguy Pastureau va le faire à 12h10. Tous les jours il fait des blagues sur l’actu chaude, ça m’étonnerait qu’il arrive justement aujourd’hui en mode : « Faut trop que je vous parle de mon enfance. » Et c’est dommage, on ne saura jamais pourquoi il vote Zemmour, Peut-être un chat perché qui a mal tourné à l’école. Je lui ai dit en plus, c’est un trauma facile à régler, ça c’est un Gin-To avec Mireille Dumas et tu passes outre. Enfin bref, je ne peux pas parler de la tragédie en Ukraine, je ne peux pas parler du Covid non plus, c’est déjà démodé le Covid, putain c’est le nouveau Sida.

Le Covid, plus personne ne voit ce que c’est. Là tu parles aux gens de la pandémie, ils te font : « La pandé… ? ». Bien joué Vladimir, quelque part, il a éradiqué une maladie.

Ah bah nonobstant que c’est un psycho, trop sympa le Poute, Ca va le Poute? Ca se joue à pas grand-chose la crédibilité, il se serait appelé Vladimir Poute, ou ne fut-ce que Vladimir Poutou, peut-être on aurait tous moins peur.

Du coup, à défaut d’une chronique décalée pour dire qu’il faut laisser une chance à la paix, je vais vous apprendre un truc,

Vous saviez pourquoi il n’y a que 28 jours en février?

Là y’a tout le monde qui se dit : « Putain il est en train de nous fourguer une chronique sur le mois de février! ». J’avoue, ouais j’avoue! Mais bon, déjà c’est une chronique de vacances, sur Youtube, on fait moins 40% de vues pendant les vacances, Daniel il est en négatif, il doit des vues à Youtube, il va aller raconter des anecdotes chez McFly et Carlito, Bonne chance pour en trouver une qui ne tombe pas sous le coup de la loi, Daniel.

En plus, en vacances, ça ne sert à rien de trouver un angle original, Nagui il n’est pas là, et quand Nagui n’est pas là, Leila elle n’écoute pas. Pendant les chroniques elle est concentrée sur la suite de son interview, je crois que je pourrais crier: « Vive la Russie impériale ! Tous en Pologne ! », elle ne relèverait pas.

Mais soit, y’avait un chouette article de Slate qui expliquait pourquoi le mois de février a 28 jours,

Ca remonte à la première époque romaine, quand l’année faisait dix mois, là y’a un roi, Numa Pompilius, un roi noble, fougueux...

Putain j’ai l’impression d’être Stéphane Bern : « Une histoire exceptionnelle, Numa Pompilius, il a eu 39 enfants, que des filles, une éducation complètement dégenrée, la cadette est devenue chauffeur Uber… »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !