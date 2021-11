Ca y est, Guillermo a atteint le palier des 40ans et puisque tout le monde lui demande ce que ça fait, ce matin, il nous livre ses impressions...

Ca va les amigos ?

Hey, ça y est, j’ai eu 40 ans… Je suis le premier étonné, j’aurais jamais cru arriver jusque-là, 40 ans, ça me paraissait tellement loin… Je me rappelle, quand j’avais genre 38, 39, je me disais : « Jamais, j’arriverai jusque 40. » A 38 ans, mes organes ils se parlaient entre eux en mode : « Bon, ben, ça a été un joli voyage ! Merci pour l’abnégation. » Je sais qu’ils ont fait un pot de départ, y’a un neurone qui a pris la parole, il a dit aux autres : « Je vous ai aimé si fort, tous les 12 . » Poignant ! Sérieux, mon foie, ça fait15 ans qu’il fait sa tournée d’adieu, il a eu un « Organe Music Award » d’honneur,

C’est vraiment une surprise d’être arrivé jusque-là. Sur Insta, quelqu’un m’a proposé d’aller dans un club échangiste pour fêter ça, je vous promets, Et je lui ai dit : « C’est con, on se voit lundi, t’aurais pu me le demander en face, Daniel. » En plus, y’a une différence entre être nu dans les bureaux, comme vous, et nu dans un donjon, va savoir s’ils ont un chauffage par induction. Si c’est pour être sans slip et devoir porter des chaussons fourrés…

De toute façon, moi j’ai clairement plus un corps pour me déshabiller en public, même quand je suis chez le médecin il me dit « vous pouvez remonter votre tee-shirt », je dis, « vous pouvez tamiser la lumière ? »

Un club échangiste… à un moment quand j’étais plus jeune j’avoue que ça aurait pu m’attirer, mais aujourd’hui, l’échangisme, à mon âge je crois que je préfère juste le troc : « Je peux vous présenter ma femme ? », « Non merci, mais par contre si vous aviez un gaufrier… »

C’est pas à 40 ans que tu commences l’échangisme, et, oui, y’a Leila. Mais Leila, c’est une exception, sa vie c’est les nouvelles expériences. L’autre fois je mangeais chez elle, elle me dit : « T’as déjà fait un chifoumi mais avec du Saint-Marcellin ? » J’étais là : « oui, mais jamais dans un trampoline », Leila faut la suivre…

Mais là, j’ai atteint un palier, 40 ans, tout le monde me demande ce que ça fait. En fait physiquement, la santé, ça va, je crois que c’est le seul avantage de la pandémie, quand t’as pas le Covid t’as l’impression d’être au top, « je bande mou, mais je suis pas sous respirateur », ah, je me plains pas !

