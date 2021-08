On avait promis à Guillermo que la vie allait reprendre comme avant et qu’il aurait plein de choses à raconter… mais il a plutôt découvert les mots fléchés

Ca va les amigos ! Elle a raison Morgane, on est le 30 août, c’est chaud quand même, on rentre plus tôt que nos enfants. Et quand je dis « nos enfants », vous voyez ce que je veux dire, soyez pas méprisants…

De toute façon, vos enfants, quelque part, c’est aussi mes enfants, et c’est même pas une question de test de paternité. On s’en fout si je suis le père biologique, moi je dis c’est vous qui les avez élevés, Nagui, c’est ça l’important, dans ma tête je suis juste un tonton qui les aime de loin, point. Je ne réclamerai jamais rien sur le plan pécuniaire ! Et c’est de votre faute cette blague, 100%, 100% !

Moi je voulais arrêter La Bande Originale. Je vous ai dit : « Je suis sec, j’ai vraiment plus rien de pertinent à dire sur la société, là, je crois que même si je fais les Anges ils me coupent au montage, y a des raquettes de piscine qui ont plus d’inspiration que moi »

C’est vous qui m’avez convaincu, vous m’avez dit : « Qu’est-ce que je peux t’offrir pour que tu restes ? »

J’ai dit : « Vous le savez très bien ! »,

Vous m’avez dit : « Mais elle a déjà quelqu’un, Leila, je peux rien faire »

J’ai dit : « Hein ? »,

Vous m’avez dit : « Ah non, ah pardon, d’accord, de toute façon, oui c’est vrai, on peut plus offrir les gens, fucking metoo »

Et c’est là que vous m’avez sorti, cette tirade mythique: « Mais non, tu verras, la saison prochaine, la vie va reprendre comme avant, tu vas avoir mille anecdotes, en plus y aura de nouveau du public, y aura plus de masque en studio »

Mesdames, messieurs, Nostradamus !

Nagui il avait prédit : « Messi au Clermont Foot », c’est un visionnaire,

Mon conseil : demandez-lui qui va gagner la présidentielle et votez pour l’autre.

Tu vas avoir mille anecdotes… Super, j’ai découvert les mots fléchés et je sais ce que vous allez me dire… Vous allez me dire : « No fucking way ! T’inventes, ça c’est un scénario de film ! Monsieur veut passer dans 50 minutes inside ! »

