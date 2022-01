Ce matin, Guillermo nous parle d'une étude danoise qui démontre qu’un célibat de longue durée ou des ruptures successives auraient un impact sur la qualité du sang. Ce qui à long terme, serait préjudiciable pour la santé…

Ca va les amigos?

Ce matin, je vais vous parler d’une petite étude danoise.

Je suis obligé, j’ai un mi-temps au CNRS. Je suis une sorte de trait-d’union entre les médias francophones et la recherche en Scandinavie. Dès qu’ils font une demi-découverte à Copenhague, ils m’appellent, ils me font : « Ernesto, abent kokken son », en gros, en Danois, ça veut dire : « Ernesto, fils de la cuisine ouverte », « Vi trak fingrene ud, vi fandt dig skør », ça veut dire : « On s’est enfin sortis les doigts, on t’a trouvé une dinguerie ».

Et hier je réponds : « Rikke Lund, que me veux-tu? J’ai peu de temps, y’a Daniel Auteuil qui vient demain, en plus tu me dois toujours un ticket-restaurant de l’autre fois », là je suis sur le point de raccrocher, Rikke elle me dit : « Laeg ikke pa », pas besoin de traduire, on a tous compris, y’a des gens, t’as l’impression que tout leur est dû… Mais soit !

Pour ceux qui rament en langues, « Laeg ikke pa », ça veut dire « raccroche pas, carino ». C’est toujours bien de le préciser, si cette chronique ne décolle jamais, ce qui est bien parti pour arriver, on aura au moins appris trois phrases en danois. C’est le service public ou c’est pas le service public?

Bref, la professeure Rikke Lund m’explique que l’Université de Copenhague vient de sortir une étude disant que les ruptures amoureuses et les années de célibat pèsent plus sur la santé des hommes que sur celle des femmes.

Là, forcément, je réponds : « Vous êtes sûrs ? Genre vous avez vérifié et tout? » Je veux dire : l’Université de Copenhague, c’est pas la Sorbonne non plus, ils ont un chouette projet de permaculture sur le toit de la bibliothèque, mais au-delà de ça, c’est des branleurs. Un diplôme de l’Université de Copenhague, ici, c’est l’équivalent d’une carte de vidéoclub avec ça, tu rentres même pas dans "C’est pas sorcier".

Là, Rikke Lund elle me dit : « Non, je te jure, on est béton, on a étudié pas loin de 5000 personnes sur une période de 26 ans, et les taux d’inflammations du sang des hommes semblent liés aux chagrins d’amour et aux périodes de célibat ».

Je lui fais : « Mais Rikke Lund, t’as un français impeccable », elle me fait : « Ouais, j’ai vécu à Reims pendant 39 mois, avec un mec adorable, qui avait une jambe plus petite que l’autre. »

Je lui dis : « Elle est exceptionnelle cette anecdote, faut que trop je raconte ça sur la radio la plus écoutée de France, les gens vont halluciner, ou peut-être je vais perdre mon travail, un des deux. En tout cas merci, merci pour le partage !»

Et donc à Copenhague, ils ont étudié des hommes de 48 à 62 ans, et ils se sont rendus compte qu’un célibat de longue durée ou des ruptures successives avaient un impact sur la qualité du sang. Ce qui à long terme, serait préjudiciable pour la santé.

