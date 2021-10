Ce matin, Guillermo nous raconte l'histoire du tout dernier condamné de droit commun qu’on a exécuté en Belgique…

Samedi, on célébrait les 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France, ce qui est plutôt réjouissant. Je pense qu’ici, à part Leila, on est tous contre. Ceci dit, peut-être elle n’est pas vraiment pour la peine de mort, Leila, c’est juste qu’en tant que trésorière du fan club de Michel Sardou, je crois qu’elle a une espèce de devoir de réserve, va savoir ce qu’elle pense au fond d’elle !

Du coup, je vais vous raconter une histoire assez dingue dont j’ai déjà parlé sur scène deux-trois fois, c’est celle du tout dernier condamné de droit commun qu’on a exécuté en Belgique. Et l’histoire elle est vraiment belge, plus belge que ça tu fais un 3-2 sorti de nulle part à la 92ème minute, avec Nagui qui t’envoie : « Tu l’as bien dans le cul ! ». Et moi qui répond : « C’est vrai » et Nagui qui renvoie : « Dans la cul, dans le cul, dans le cul » jusqu’à 1h30 du matin, à raison de neuf WhatsApp par minute. Chaque fois que la Belgique perd, l’action Bouygues prend 9%. J’ai regardé "The Artist" vendredi, j’étais étonné que Nagui arrive encore à tenir un micro tellement il devait avoir des callosités dans les doigts à force de m’écrire des messages quand la Belgique perd…

Bref, vous allez voir, très belle histoire franco-belge, on est en 1918, première Guerre mondiale, et la Belgique est en grande partie occupée par l’Allemagne. On connaît l’Allemagne, grosse culture du tourisme. A l’époque, chaque fois qu’ils tombaient amoureux d’un pays, ils venaient avec l’armée, pour être sûrs d’avoir les meilleures places autour de la piscine, jusque 17h, c’était happy hour sur le virgin mojito. Là, y’a un soldat belge, Emile Ferfaille qui commet un crime abominable, il tue sa jeune maîtresse enceinte, un truc vraiment sordide. On ne parlait pas encore de féminicide à l’époque, mais bon, même en 1918, tuer une jeune femme enceinte, c’était pas considéré comme « bonne ambi ». C’est pas que le président du tribunal lui a fait :

« - Emile, ça suffit d’être sanguin, allez ouste, et prenez un chewing-gum.

- Pourquoi monsieur le président ?

- Parce qu’il faut la caser à un moment la blague de 'prenez un chewing-gum Emile', sinon tout le monde va demander où elle est dans la chronique, ok ? ».

Donc on le condamne à mort, Emile, parce que c’était une ordure et qu’il avait pas la réf... En fait, ça faisait 50 ans qu’on n’exécutait plus personne en Belgique, mais vu le contexte de guerre où la mort est partout, on décide de pas l’épargner et de le guillotiner. Problème : la guillotine belge se trouve à Bruges, et Bruges est occupée par les Allemands… On n’a plus accès à notre guillotine. Là tu te dis : c’est ballot, mais y’a des tas d’autres moyens d’exécuter les gens, tu le mets dans une baignoire avec un grille-pain, tu le mets sur le périph’ à vélo, tu lui fais regarder Belgique-France avec son patron…

On n’est pas obligé de guillotiner même si on est tous d’accord que la guillotine, c’est efficace. C’est rare que ta tête soit séparée de ton corps et qu’on se fasse : « Et il a survécu le con, regarde, il tient encore cinq minutes en gainage! Allez Emile, on décolle une jambe, jumping jack, jumping jack ! »

