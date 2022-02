Guillermo qui avait arrêté la viande après avoir lu "Antispéciste", d’Aymeric Caron a aussi décidé d'arrêter de manger du poisson après avoir vu le documentaire "Seaspiracy". Il nous explique pourquoi…

Ca va les amigos?

Vous savez que de temps en temps, dans cette émission, j’aime bien révéler ma correspondance privée avec Nagui, chaque fois il me fait : "T’as pas le droit, t’as pas le droit", et c’est vrai, du coup je le fais.

Nagui c’est vous qui m’avez dit : "L’éthique, c’est un truc pour les femmes", est-ce que ça fait de moi un traître? On va laisser les Prud'hommes se prononcer. Et là, dans sa tête, Nagui, il se dit : "Putain, qu’est-ce que j’ai encore écrit? J’espère que c’est pas la fois où je lui avais dit : "Si jamais tu connais un maire en France, stp, stp, dis-lui de parrainer Marine." Mais non, c’est pas celui-là, et je vous ai déjà dit pour les parrainages de Marine, voyez direct avec Leila, c’est elle le relais avec le RN, ah c’est un travail de fourmi, sur les marchés.

Non, je parle de notre discussion sur "Seaspiracy", le documentaire Netflix qui parle de l’impact environnemental de la pêche industrielle. Alerte spoiler: c’est pas ouf l’impact environnemental de la pêche industrielle. C’est rare les documentaires où à la fin on te dit : "En fait, tout va bien, ne changez rien!", y’a jamais personne qui te dit : "J’ai vu un docu sur la forêt amazonienne, ça repousse, nickel".

Donc au fond de moi, je savais qu’en regardant "Seaspiracy", j’allais devoir arrêter le poisson, j’avais eu ça avec le livre "Antispéciste", d’Aymeric Caron, j’avais arrêté la viande. Et avec l’album de Vianney, j’avais arrêté la musique.

Et j’ai arrêté la viande mais je continuais à manger du poisson, chaque fois que je disais en public que j’étais "végétarien", y’a une sole qui faisait "mytho, mytho", dans ma tête, les poissons ressentaient moins la douleur et le stress de la mort, je me disais : "Le poisson quand il meurt, il doit juste se dire : tiens, elle est inhabituelle cette sensation. Avant, je respirais non? Fin".

Mais en fait, dans "Seaspiracy", on comprend que les poissons sont plus sensibles et plus intelligents que je croyais. Enfin, intelligents, c’est pas qu’il y a cabillaud qui serait genre nobélisable, mais une daurade, ça peut aller dans TPMP.

Y’a un nom pour ce que j’étais depuis quatre ans, en fait j’étais pescétarien, je le savais pas, j’étais le Monsieur Jourdain du pescétarisme.

Là y’a une sole qui dit : "Arrête de faire le type qui a lu Knock", et toi arrête de m’interrompre, sole imaginaire!

Du coup, je ne mange plus de poisson non plus, je mange de temps en temps encore des crevettes, je suis crevettarien, mais comme je les aime bien avec de la sauce cocktail, je ne sais pas si je suis vraiment "crevette à rien",

Et oui, cette blague vient d’être élue "pire vanne de 2022", ça a été constaté par huissier, mais quoi, vous amenez tous de la qualité dans cette émission peut-être?

