Face à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Guillermo se demande si il ne va pas bientôt essayer de se procurer des comprimés d'iode pour se protéger de la bombe nucléaire qui pourrait nous tomber sur la tête…

Ca va les amigos?

Bon, jusqu’ici, je n’ai pas parlé de la guerre en Ukraine. En gros, on n’a pas trop le droit quand on est au Conseil de Défense, désolé. J’adorerais, mais je suis comme ça… Je l’ai dit à Jean-Yves Le Drian je lui ai dit : "J-Y, je te promets, je ne vais rien dévoiler de secret dans l’émission", il m’a dit : "Ernesto, je connais tes chroniques, ça va t’échapper avec amour du bon mot! En plus, tout nous porte à croire que vous avez un agent russe dans la Bande originale".

J’étais là : "Un agent russe?", il n’a pas voulu me dire qui, il m’a juste dit : "Pense à quelqu’un qui s’habille comme en Union soviétique", j’étais là : "Mais non!".

Au départ je voyais quelqu’un d’autre, par association d’idées, je pensais Poutine, nationalisme, nationalisme, national, rassemblement national, Marine Le Pen, Tanguy Pastureau, ça me semblait obvious!

Ben non, J-Y il m’a dit : "Demande-toi qui est capable de cacher des microfilms sur son propre visage?", j’étais là : "Ah ouais, c’était pour ça la barbe! Moi je croyais que c’était juste pour conserver des miettes de sandwiches, en tant que en-cas! En fait non, le gars il brouillait les pistes!"

Donc jusqu’ici, je n’ai pas trop parlé de l’invasion russe, aussi parce qu’en politique internationale, j’ai zéro vista. Le Brexit, j’avais dit : "jamais", Trump j’avais dit : "t’es ouf", Macron, j’avais dit : "C’est mal connaître les Français!", sérieux, je vois dans le futur comme Paco Rabanne, au Conseil de Défense, ils m’appellent "Paul le Poulpe Nul".

Ils m’ont dit : "Tu penses quoi de la menace nucléaire?", j’ai fait "Mais c’est du bluff!", du coup, ils ont envoyé 2,5 millions de comprimés d’iode en Ukraine. C’est un beau geste ceci dit, là ils vont envoyer du Mercurochrome.

Franchement avec cette guerre, vous n’avez pas l’impression qu’on est dans la cour d’une école, avec un petit de CP qui se fait attaquer par un grand qui a déjà 700 poils au zgueg, et toute l’école qui se met autour d’eux en criant : "Vas-y petit, te laisse pas faire", avec le petit qui fait : "Ouais, enfin, vous ne voulez pas juste m’aider?", et toute l’école qui fait : "mais si, bien sûr, prends notre berlingot de lait".

Vous vous rappelez qu’on nous donnait du lait à l’école, six fois sur dix il avait tourné, t’attendais deux jours, c’était un Yop.

Bref, la France a fait un geste, et je me suis demandé à quoi ça servait vraiment les comprimés d’iode, parce qu’honnêtement, en pharmacologie, le seul truc que je sais c’est qu’il faut boire de l’eau quand tu prends de l’ecstasy. C’est le dealer de Leila qui m’a dit ça, il fait des tutos sur le site de France Info. Leila elle m’a dit : "Si tu veux de l’iode, je peux t’en procurer". Super, elle va encore me prendre une com’ de 60%, je préfère traiter en direct. Son dealer il a tout, l’autre fois je voulais du LSD, un gramme de keta et l’album de Félicien de la Star’Ac, il m’a tout trouvé,

En plus en Belgique, les comprimés d’iode, c’est gratuit à la pharmacie. Ben ouais, chez nous, le risque est concret, si c’est une centrale nucléaire pète, y’a personne qui peut dire : "Ca va, nous on est loin", en Belgique, t’es jamais loin de rien. Le golf est interdit chez nous, tu frappes un peu fort, tu fais une Tchernobyl,.

Y’a déjà 30.000 Belges qui se sont procuré des comprimés d’iode, moi j’avoue que j’hésite à aller en chercher, déjà parce que je n’ai pas envie d’effrayer ma pharmacienne. Elle sait que je travaille avec Nagui, et que Nagui et Poutine, c’est Tic et Tac.

C’est sûr que si elle me voit réclamer mes pilules d’iode, elle va se dire : "Ca y est, il a eu les infos par son patron, c’est imminent".

Et on en profite pour saluer Nagui, qui nous écoute depuis le Kremlin, il négocie l’arrêt de la menace nucléaire contre l’arrêt de "N’oubliez pas les paroles".

