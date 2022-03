Le joueur du PSG Keylor Navas va accueillir 30 réfugiés ukrainiens chez lui. Face à cette nouvelle, Guillermo se sent un peu coupable d'être dans l'inaction et se rassure en se disant qu'on ne peut pas être de toutes les causes…

Ca va les amigos?

Vous me connaissez, moi je suis de gauche. Je crois, si j’avais un enfant, c’est sûr je l’appellerais Robert Hue. Et si c’est un garçon, pareil!

J’ai plein de valeurs et tout, l’autre fois j’avais partagé mon Kiri avec Leila, alors que ton Kiri, normalement, ça ne se partage pas, c’est comme ta carte bleue et ton herpès. Mais j’ai été élevé comme ça, dans les valeurs de solidarité et surtout d’humilité.

Du coup quand j’ai lu que Keylor Navas, le gardien très croyant du PSG, accueillait 30 réfugiés ukrainiens chez lui, forcément je me suis dit : "Comment il se la pète!"

Ce manque d’humilité! Moi je suis beaucoup plus digne dans le drame ukrainien. Tout ce que je fais pour les réfugiés, croyez-moi, c’est pas dans les journaux! Ah non, je reste le plus discret possible, je suis tellement discret…

Qu’est-ce que je peux être discret! Accueillir des réfugiés, laisse tomber… Imagine, tu veux regarder la télé, et eux ils aiment bien C8! Et toi tu veux regarder un film avec Jean Reno… Je prends pas le risque! A tout moment, ça part en "TPMP, le Before". Derrière ils prennent la culture du clash, et ils font des remarques sur ton lino!

En plus, c’est facile pour Keylor Navas, il joue au PSG. Quand t’es au PSG tu ne dois plus faire genre la Champion’s League, ou des vraies compétitions, t’as full temps libre. S’il avait été dans un grand club, jamais il…

Là il accueille ces 30 réfugiés dans sa salle de cinéma privée, il a acheté 30 lits, super, une fois qu’ils auront pu rentrer en Ukraine, il va faire quoi avec ses 30 lits? Je vais vous le dire : du sale!

Ca va finir en touz, à 15 contre 15, on les connait les footballeurs… Ca va propager des chtouilles!

Il a une salle de cinéma… Tout le monde n’a pas cet espace à Paris… Genre chez Morgane, tu peux accueillir trente personnes, mais tu dois en mettre vingt en quinconce, et tu dois superposer les dix autres. Y’a moyen de tenir à 30, mais le premier qui tousse, y’a quelqu’un qui vole par la fenêtre.

On a envie d’être bien chez soi, moi j’ai pas causé la guerre en Ukraine, je sais même pas qu’est ce que c’est l’OTAN. L’autre fois quelqu’un m’a dit "avec l’OTAN", je croyais que c’était une chanson de Leo Ferré...

Ben vous voyez ce genre de blagues, est-ce qu’on a envie de faire endurer ça à des gens qui ont fui la guerre? Non, ils n’ont pas mérité ça. De toute façon, je dis toujours: on ne peut pas être de toutes les causes. Moi je donne de l’argent, genre ça fait dix ans que je donne tous les mois à Médecins sans diplômes, c’est comme Médecins sans frontières, mais que avec des médecins amateurs. T’as une entorse, ils sont là : "On ne tenterait pas une trachéotomie?"

