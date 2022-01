Après Stromae au JT de TF1 sur les envies suicidaires, Guillermo sur France Inter nous parle de l'anxiété et propose des solutions...

Ca va les amigos ?

Hey vous avez vu Stromae au JT de TF1 ? Dingue, non ? Il a parlé de suicide, ce matin, moi je vais vous parler d’anxiété. Ah on est comme ça les Belges en France, on est là pour vous niquer le moral, c’est une mission secrète de notre gouvernement, l’objectif c’est la Coupe du Monde 2022, L’idée, c’est qu’en décembre au Qatar, vous soyez tous au bout du rols, Ca va être pire que l’Afrique du Sud, c’est pas que les joueurs ne sortiront pas du bus, ils ne sortiront même pas de leurs lits, ils seront dans leur chambre en position fœtale, à sucer des Petits écoliers, le biscuit, je précise. Je précise parce que je viens de Belgique, en Belgique c’est pas qu’on peut faire les deux, mais la loi est floue.

Ah une blague sur les Belges pédophiles, ça faisait longtemps, j’aime pas dire que c’est poussiéreux, je préfère dire que ça a du cachet. En même temps, je n’ai eu que quelques heures pour écrire ce billet, que celui qui n’a jamais utilisé des grosses ficelles pour torcher une chronique en vitesse lève la main ! Ah merde il n’est pas là ce matin Daniel Morin, putain de Covid...

L’équipe est décimée, c’est pour ça que je suis venu au pied levé, et hier après-midi, je ne trouvais pas du sujet, ça m’a rendu anxieux. Surtout qu’on m’avait dit : ce sera Emmanuel Carrère et Juliette Binoche.

J’avoue Juliette Binoche, je ne connaissais pas. On m’a dit : « Mais si, Juliette Binoche, Oscar ! », j’étais là : « Moi dans Oscar, je me rappelle surtout de De Funès ».

Mais Emmanuel Carrère… Emmanuel Carrère, c’est probablement mon écrivain préféré, avec le Thierry Beccaro première période. Les derniers bouquins de Thierry, j’étais déçu, je trouve que ça patine dans les sous-intrigues, Emmanuel est repassé en un, mais c’est dommage qu’Emmanuel Carrère se soit dit : « Faire une émission face à Guillermo Guiz, j’ai pas les épaules … », il était anxieux, et c’est pas inhabituel, d’après le dernier rapport de Santé publique France, un Français sur trois présente un trouble anxieux ou dépressif. C’était un sur quatre avant la sortie du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu », qui a fait beaucoup de mal au moral du pays.

Moi-même, je suis quelqu’un de très anxieux, ce qui est légitime vu le contexte. Non seulement y’a la pandémie, mais hier sur Facebook, j’ai vu un montage photo d’Alain Chabat déguisé en lanceur de javelot, avec écrit : « Chabat lance pas mal à Paris ». Ben ça, par exemple, ça me rend très anxieux…

Je veux dire Zemmour au pouvoir, je suis pas fan de l’idée, mais « Chabat lance pas mal à Paris », ça me donne envie de crever dans un potager d’intérieur.

