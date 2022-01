Ce matin, plutôt que de nous raconter une péripétie pour la 700ème fois, Guillermo a choisi de nous donner un conseil série…

Ca va les amigos ?

Conseil série, conseil série! Quoi? Ca vaut la peine, non? Là, y’a plus ou moins 13 Français sur 15 qui sont en quarantaine, je suis plus utile avec mon conseil série qu’en faisant pour la 700ème fois : « Il m’est arrivé une péripétie!

Panne d’essence, en plein Melun, je tombe sur un routier malpoli, il me dit bonsoir, il était 14h! »

Bon, conseil série : "Euphoria"! La saison 2 vient de démarrer, putain, c’est tellement bien! Pour mesurer le succès planétaire du truc, je vais vous donner quelques chiffres : deux, six, neuf… Ouais, flemme de trouver les vrais chiffres.

Ceci dit, deux, six, neuf, tu peux les tenter à l’Euromillions. Et hop, un autre truc que j’apporte à l’auditeur en quarantaine, un conseil série, une aisance financière, vous me remercierez quand vous aurez tous acheté vos Magimix,.

Alors de quoi ça parle ? "Euphoria", ça parle d’adolescence, de rêves, d’identité, d’addiction, de sexe, de réseaux sociaux, mais aussi des nouvelles technologies dans le milieu de la prothèse de hanche, y’a un boom dans l’ergonomie, c’est souplesse, c’est fermeté… J’essaie de garder nos auditeurs là, Je les ai perdus à « Adolescence », je comprends, pour nos auditeurs, l’adolescence, c’est les Allemands, c’est le rationnement, ils ne veulent pas se replonger.

D’autant que c’est pas la première fois, genre lundi matin, j’étais dans mon lit, j’écoutais France Inter… Je sais que je ne suis pas obligé d’écouter France Inter, mais j’ai toujours l’impression que si j’écoute Europe 1 ou NRJ, je vais voir arriver Laurence Bloch à la fenêtre de ma chambre, comme dans Harry Potter, et qu’elle va me faire : « Non, non, non ! », en frappant sur la vitre avec ses veuchs, et que je vais faire vla les cauchemars. Du coup je reste corporate, et lundi dans la matinale j’entends Mathilde Serrell consacrer sa chronique à "Euphoria". C’est toujours agréable d’entendre dire du bien d’un truc que t’adores, Daniel il a ça avec Zemmour quand il parle de Pétain, Daniel il m’avait dit : « Ca m’a fait un bien… ».

Mathilde Serrel elle parlait de la bande-son d’Euphoria, qui est dingo, de fait, tu sens qu’ils ont eu les droits de toutes les chansons qu’ils voulaient. Dans les fictions françaises, c’est pas pareil, les scénaristes se disent : « Pour illustrer cette scène, ce serait trop fort d’avoir "Tout oublier" d’Angèle », et au final dans le film y’a « Le Yuki », de Richard Gotainer, avec le réal qui fait : « On a rajouté un Jack Russell en post-prod. »

