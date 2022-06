Avant de démarrer sa chronique ce matin Guillermo a un petit préambule et en profite pour nous annoncer qu'il restera dans l'émission l'année prochaine...

Avant de démarrer ma chronique, je voudrais juste prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à Riad Sattouf. C’est impressionnant cette émission quand tu viens pour la première fois, on est là, on cherche ses marques, le présentateur parle fort, on ne sait jamais s’il faut répondre après 3, 4, 5 minutes de question, à la fin on ne sait plus si c’était vraiment une question d’ailleurs, on se dit peut-être c’était un prêche, ou le début d’une autobiographie, peut-être la personne se sent juste seule parce qu’à la caisse du supermarché, on ne l’a pas laissée s’exprimer…

Pauvre Riad, c’est pas facile de débarquer comme ça, dans une émission, j’avais eu ça la première fois que j’avais été invité dans le Journal du hard, j’étais perdu. Philippe Vandel m’avait mis en confiance, il m’avait dit : "Tu peux enlever ta veste et ton prépuce, mets-toi à l’aise", je l’avais gardé, mon prépuce, sinon je mets des jours à le retrouver, l’autre fois il était dans le frigo, à côté des kiwis, après je m’étonne que je suis sujet aux rhumes.

Enfin bref, Riad, Morgane l’a dit, on vous voit souvent, je crois qu’à un moment, va falloir assumer : vous avez envie de bosser avec nous non ? Après je comprends, le dessin c’est formidable, mais surtout quand on est enfant quoi, à un moment t’as envie de faire un métier d’adulte, genre des chroniques sur une radio publique. C’est prestigieux, c’est bien payé, avec une pige, tu peux t’acheter une petite plante, ou plusieurs écrous.

A ce propos, avant d’enfin démarrer ma chronique du jour, je voudrais juste faire un dernier petit préambule,

Ca y est, je reste dans l’émission l’année prochaine ! Je comptais arrêter, mais Nagui m’a fait une proposition que j’ai eu du mal à refuser. J’avoue que, pour être honnête, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette tête de cheval, A part Daniel, moi je ne connais personne qui bosse dans l’équarrissage. Mais Daniel il m’a dit : "Je lève le pied sur les cadavres d’animaux", comme par hasard quand j’ai besoin de lui !

Vous allez me dire : "Tant mieux pour l’odeur !", oui, ben moi je commençais à m’habituer, quand je viens ici, je mets de l’huile essentielle sous mes narines et ça passe !

Par contre, je ne viendrai plus qu’une fois par mois la saison prochaine et je crois que c’est mieux pour tout le monde, en terme de créativité, c’est pas que je m’essoufflais, c’est que je faisais un semi-marathon avec de l’asthme, un cancer du poumon et une variole du singe. Il était temps de laisser place à du sang neuf, et on salue ma remplaçante, Marion Maréchal Le Pen, à qui je souhaite le meilleur.

C’est ouf n’empêche, on m’aurait dit que Tanguy Pastureau avait le bras si long, qu’il pourrait placer son entourage, je ne l’aurais pas cru. Mais je voudrais bien la voir Marion, trouver un sujet par semaine pour sa chronique, "je vous ai déjà dit que je n’aimais pas les musulmans ?", "Oui la semaine passée".

