Une mésaventure dans un club de fitness, défense de la démocratie... Marina Rollman a eu fort à faire cette semaine...

Je voulais vous faire mes adieux les amis …

Pour la simple et bonne raison que quelqu’un à mon club de fitness, vous savez celui qui ressemble à un décor de film porno, et bien dans ce club il y a quelqu’un qui essaie de me tuer.

Mon petit corps sans vie, mais au demeurant ferme, sera probablement bientôt retrouvé strangulé dans un sauna parce que je me serai battue pour la démocratie.

La démocratie oui parfaitement ! Alors pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un de ces clubs fitness…Un rapide tour de table me fait dire que ça intéressera 2-3 personnes, sachez qu’il y a des enjeux politiques dans le vestiaire.

Le sol est mouillé, tout le monde se balade à oilpé, y’a très peu de choses qui font rempart à la barbarie. Il faut respecter l’étiquette...

Or ma potentielle meurtrière, cette grande dame russophone en débardeur rouge avec un palmier blond sur la tête et des chaînes en or, en quelques sortes une version albinos de mister T, bafoue les conventions du lieu semaine après semaine.

Déjà à l’accueil elle prend pas deux, elle prend pas 3, elle prend 6 serviettes...6 serviettes!! Même sur le Titanic quand ils essayaient de boucher la fuite ils étaient “Oh t’embête pas, 5 c’est assez”... 6 serviettes

QUEL ANIMAL PREND 6 SERVIETTES?

Bon mais ok admettons, elle est toute en recoins et fentes, elle a besoin de 6 serviettes pour s’éponger, très bien si elle les garde pour elle

MAIS PAS DU TOUT...Elle étale ses putains de serviettes partout ! C’est Christo la meuf.

T’as l’impression que le but c’est de recouvrir toutes les surfaces planes avec ses saloperies de serviettes !

La semaine passée… Une de ses serviettes mouillées a touché ma serviette propre…

C’EST UNE VIOLATION DES ACCORDS D’OSLO CA MADAME !

Mais c’est pas tout ! L’autre jour, elle a… J’arrive même pas à le… Elle a … Elle a laissé sur la coiffeuse… Un coton tige usagé.

Moi je sors du hammam après 1h de cardio…Je lévite… J’ai parlé à mes incarnations précédentes. J’ai vu Dieu.

Et là… un coton tige usagé ??? Jusqu’où ira la barbarie ??? Eh bien depuis une semaine…

Je rétorque.

Elle parle fort au téléphone ? Je déodorise mes chaussures.

Elle fout de la poudre partout sur la coiffeuse? Je la regarde dans les yeux en enlevant les cheveux de ma brosse.

C’est à qui craquera en premier...