Et si plutôt que de mettre nos vieux dans des maisons, seuls et abandonnés, on les utilisait à bon escient ? Eux pourraient garder la forme et nous pourrions leur trouver plein d'utilités : comme celle de draguer par exemple.

On le sait, la Hollande est un chouette pays. Ils nous ont quand même donné les sabots, les grands maîtres de la peinture du XVIIe siècle qui peignent des notables avec des fraises... Vous savez les grandes collerettes marrantes ? On dirait le petit dinosaure dans le premier jurassic park qui crache du venin. Et ils nous ont donné Dave. Bref, ils sont sympathiques et inventifs. Et ils ont trouvé une très belle solution au vieillissement de la population.

Puisqu’on le sait tous, on vit de plus en plus longtemps et les personnes âgées se font plus souvent mal et donc coutent de plus en plus en frais de santé. Les Hollandais ont donc trouvé la solution et poussent les vieux !

C’est financé par l’état, y’a des centres où ils réunissent les personnes les plus fragiles, et ils les font tomber SUR DES TAPIS !

Pardon j’avais pas... Sans la fin c’est … non, oui... Quand je me ré entends là c’est vrai que… Donc ils les poussent sur des tapis. Pas pour les tuer, évidemment mais pour leur apprendre à mieux tomber, pour ne pas se faire mal dans l’éventualité d’une chute. Non parce que le "juste les pousser" sans tapis…

Pour les tuer, disons que ça règlerait le problème du vieillissement de la population mais… C’est plus maya comme approche… Pour apaiser les dieux… Mauvaise récolte de tulipes ou score désastreux de l’Ajax ? Hop, 12 vieux dans les escaliers ! Peut-être ça marche on sait pas ! Ils n'ont pas dit que des conneries les Mayas… Mais non non il faut pas…

Pour en revenir à ces centres de formation à la chute pour vieux, deux choses ressortent :

Premièrement que l’exercice physique régulier prévient quand même énormément de maux chez les personnes âgées. Mais aussi que les anciens sont quand même prêt à suivre n’importe quel cours pour ne pas crever seul devant Motus. La solitude chez les personnes âgées c’est terrible. On le voit avec Nagui, par exemple, qui tous les soirs invite des gens à lui donner les paroles de chanson qu’il connaît parfaitement. C’est un prétexte, derrière les sourires, l’homme se sent seul.

Et je me suis dit, pour parer aux deux : leur faire faire de l’exercice et lutter contre leur solitude et donc faire en sorte qu’au final coûtent moins en santé, on devrait tous aller draguer avec des vieux.

Mais oui, parce qu’aujourd’hui la drague c’est beaucoup les réseaux sociaux, les applis de rencontre tout ça or c’est pas du tout efficace. Tu chattes avec 12 personnes pendant 3 semaines. Tu t’envoies des romans, des photos, des emojis dans tous les sens. Au final, t’en rencontres qu’une fraction et de là conclure, c’est encore une autre histoire...

Mais tout ça, ça contribue au réchauffement climatique. Parce que toutes ces conversations qui ne mènent à rien, elles sont archivées dans grands serveurs hyper énergivores qui coûtent énormément en ressources pour être refroidis. Tout ça pour des dates foireuses. Mais c’est un scandale !

Au moment où on se parle, y’a un ours polaire sur un glaçon qui se dit :

"Mais bande de demeurés ! Allez-y ! Allez-y ! ARRÊTEZ DE VOUS ENVOYER DES PUTAINS D’ÉMOJI D’AUBERGINES ET BAISEZ !”.

J’ai beau trouver les ours polaires un peu vulgaires ces derniers temps, je suis d’accord avec eux. Mais la drague dans la vraie vie, c’est dur. A moins d’avoir certains accessoires… Qui s’est déjà baladé avec un chien, par exemple ? Sait à quel point t’emballes de fou avec un chien ?

- Ouh il est mignon… c’est quoi ?

- Un bouvier dijonnais

- Ah génial ma tante en avait un…

- Haha les laisses s’emmêlent…

- Oups

1h plus tard on fait le caniche javanais avec cette même personne. Tout ça grâce à Chipie et Booba. Pareil avec les bébés. Bon sauf que... Société puritaine politiquement correct tout ça... Se procurer un chien ou un bébé peut être fastidieux. Les gens sont très possessifs :

“Non, c’est mon enfant je ne te le prête pas.”

Or on a plein de vieux ! En libre service et c’est mega chou un jeune qui s’occupe d’un vieux. Moi, quand je vois Tom Villa qui apporte un café à Daniel, j’ai les ovaires qui vibrent. Et bah voilà on devrait créer des Vieulib’. Tu prends un vieux, tu vas draguer. Tu le reposes. Tout le monde est content. Si vous n’avez pas de vieux sous la main, vous pouvez aller sur petitsfreresdespauvres.fr si vous le faites pas pour eux, faites-le pour choper.