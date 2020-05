Marina est choqué par ce monde empli de contenus !

Je sais pas si vous êtes au courant mais faut faire du contenu, un max de contenus, les gens ont faim de contenu…

Pour se divertir, vivre et ainsi… PRODUIRE DU CONTENU oui parfaitement.

Tellement qu’il y a un petit mois une nouvelle plateforme de streaming de contenu a vu le jour. On avait Netflix, Amazon prime, Disney et voici : QUIBI !

Qu’est-ce que c’est Quibi ?

C’est du streaming de programmes qui font moins de 10 minutes et c’est fait pour être regardé sur ton portable.

Tu sais parfois pendant 10 minutes, je sais pas t’étends le linge ou à l’époque t’attendais un pote sur une terrasse.

Bon bah si t’étais pas en train d’écouter de la musique ou un podcast ou de regarder Instagram…Bon bah parfois t’étais là comme un con…

T’AVAIS PAS DE CONTENU ! PUTAIN LES GARS ! Et bah maintenant c’est réglé ! Y’A QUIBI.

Tu vas pouvoir t’anesthésier l’âme 10 minutes de plus par-ci par-là.

On n’est pas bien là hein ?

Alors depuis les débuts, je vous sens fébrile là et vous vous dites… Mais Marina, mais qu’est-ce que c’est le contenu ?

C’EST DU CONTENU !

C’est du bruit des images c’est drôle ça remue, bref c’est des shots de sambuca pour tes synapses.

Fiction documentaire humour…. on sait même plus.

On s’en fout. Mais ça remplit quoi. On est le contenant dans lequel il faut… Foutre du contenu putain vous suivez ou pas ?!

Y’avait un indice dans le mot contenant.

Et tout ce contenu ça indique que… on doit avoir pas mal de temps libre nan ?

Et bien détrompez-vous parce qu’une autre très belle invention a vu le jour récemment c’est une application. Dont je vais pas citer le nom parce que j’ai pas particulièrement envie de leur faire de la pub et qui dans la droite lignée de quibi… Me fait dire que là on atteint des niveaux stratosphériques de civilisation frénétique de la connerie.

C’est une application qui te propose de te faire des résumés de livres en 20 minutes.

Et c’est pas pour des étudiants, c’est pas des condensés de livres pour en faire autre chose après. Non c’est pour to qui avait envie de lire le livre mais au fond est-ce que vraiment t’étais prêt à t’engager sur un livre entier…

Et la pub est magique les mecs te disent : “On n’a pas le temps de lire tous les livres… c’est pourquoi en 20 minutes là je peux apprendre tout ce qu’on doit savoir d’un livre”

Le bandeau en haut de la pub c’est “Atteignez vos objectifs en 2020”

Et là où l’ironie atteint son paroxysme…

C’est principalement des livres de développement personnel !

Comprendre ta psychologie, devenir plus intelligent, devenir un winner en affaires etc.

Alors je veux pas jouer les philosophes mais… Peut-être, peut-être, PEUT-ÊTRE… MAYBE… Vouloir devenir une meilleure personne en 20 minutes c'est là qu'est le problème.

Comme si ça pouvait être quantifié, réduit à un point sur la liste des petites choses à régler.

Comme si ta vie c’était un truc que t’avais oublié sur la liste de courses.

Tu sors du magasin, t’es sur le trottoir et tu te dis “Merde, merde, merde…

Complètement oublié, je suis en train de rater ma vie. J’y retourne vite, 20 minutes, le temps de faire la queue et c’est bon.”

QUEL DEMEURÉ DU CUL SE DIT “Je veux bien changer ma vie MAIS ON VA PAS Y PASSER 3H NON PLUS… Attends ça va quoi… En plus j’ai achement de contenu en retard, je dois aller produire du contenu, chuis occupé okay”

Y’a pas de raccourci pour comprendre le monde, pour soigner son âme, pour devenir meilleur.

C’est dur mais c’est comme ça.

Peut-être que même c’est seulement dans mon dernier souffle que je saurai ce qui tout le long m’avait échappé, était essentiel.

C’est l’ironie et la beauté du jeu, on sait pas si on réussi nos vies, on peut juste essayer.

Et justement, si on veut y tendre faut peut-être qu’on essaie de ralentir un peu sur le contenu… Et prendre le temps de s’occuper du contenant.