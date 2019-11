Ce matin, Marina nous parle de l'engagement et plus particulièrement du mariage

Ce weekend je me retrouve en soirée à discuter avec un type des mérites du mariage et lui de me demander :

“Mais comment tu t’es décidée ?”

Alors j’étais embêtée, je suis pas experte. Ca fait même pas deux ans que je suis mariée…

Mais le mec en question bosse chez CNews donc pour lui moins t’es calé, plus t’es vraiment l’expert à interroger.

La semaine prochaine il reçoit Brigitte Bardot pour un sujet “vieillir avec grâce”.

Et c’est vrai que c’est une grosse décision cette histoire de mariage, mais qu’on prend un peu la légère je trouve.

C’est comme une circoncision, parce qu’il y a une fête on fait moins gaffe mais en vrai ça a des conséquences importantes.

Alors que dans l’autre sens tout le monde s’excite sur les tatouages

“T’es sûr de ton choix ? T’as pas peur de regretter ?”

Je sais pas mais ce qui est sûr c’est que le jour où tu t’en fais retirer un… il part pas avec la moitié de tes amis et une table basse chinée à l’Isle sur la Sorgue.

En gros un tatouage tu l’as jusqu’à ce qu’il te plaise plus et si un jour il te saoule, il peut dégager.

Alors que le mariage, c’est pas censé être plaisant tout le temps.

Ce qui marcherait moins bien pour un restaurant de fruits de mer.

“Nos huîtres… ça dépend des fois”

Le mariage c’est un contrat, dont la clause principale c’est : pour le meilleur et pour le pire.

Ca veut donc dire que tu signes pour le pire.

Parce que pour le meilleur y a pas besoin de contrat, tu restes.

Quand t’es sain d’esprit et que tout va bien, tu continues.

Tu t’arrêtes jamais au milieu d’une pizza par exemple.

C’est une pizza. C’est merveilleux. Tu continues jusqu’à ce qu’il ait plus de pizza.

Les gens qui s’arrêtent au milieu d’une pizza, qui ont l’audace de décider qu’ils ont en assez de la pizza alors que l’univers a mis de la pizza sur leur chemin… c’est sûr que c’est des gens qui torturent des petits animaux dans leur cave.

Déchéance de nationalité immédiate.

