On vit dans un monde où on veut régir nos sapes pendant qu’une femme sur trois se fera sexuellement agresser dans sa vie. N'aurait-on pas un problème de priorités ?

Bonjour les amis,

Samedi après-midi, je me baladais quand soudain un monsieur m’aborde et me dit : “Toi, j’ai envie de te violer.”

Et ce qui m'a troublée, c'est que … je ne portais pas de crop top.

Ce qui est d’autant plus embêtant, c’est que le monsieur n’était ni noir, ni arabe, ni migrant, donc j’avais beau essayer de trouver des réponses dans Marianne ou sur CNEWS, l’événement se dérobait complètement à mon entendement.

Donc je me suis posée la question : qu'est-ce qu'on fait ?

Si tu portes un voile, tu te soustrais au désir des hommes non musulmans et tu bafoues la République, c’est un problème.

Si tu mets un crop top, tu déconcentres les hommes et tu bafoues la République, c’est un problème.

Et puis si tu fais rien, on veut te violer.

Et donc on ne peut s'empêcher de se dire : est-ce que cette histoire de violence contre les femmes ça n'aurait pas RIEN À VOIR AVEC COMMENT ON SE SAPE BORDEL DE FOUTRE AU MIEL?

C’est quand même zinzin : on vit dans un monde où on veut régir nos sapes pendant qu’une femme sur trois se fera sexuellement agresser dans sa vie. VENEZ ON INVERSE !

On arrête de donner des avis sur les fringues, en revanche on te demande la permission avant de te suivre en soirée, avant de te ken pendant que tu dors, avant de mettre tes photos intimes sur Internet.

Si aujourd’hui ton problème c’est comment les meufs se sapent… Dans un monde où tous les jours tu vois les conséquences du réchauffement climatique, d’un regain de tendresse pour les dirigeants fascistes et d’un creusement des écarts de richesses... C’EST PEUT-ÊTRE SURTOUT QUE T’AS UN PROBLÈME DE PRIORITÉS ? HEIN, ON DIT ?

