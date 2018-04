Marina Rollman lit actuellement "Raisons et sentiments" ("Sense and sensibility") de Jane Austen, et en fait une analyse littéraire pointue.

En ce moment je lis Sense and Sensibility ou _Raison et sentiments …_Un roman de Jane Austen. Alors je re-contextualise un peu …

Ça fait toujours peur ces noms de grands auteurs.

Jane Austen on lui doit notamment : Fast and furious 2, fast and furious 3, fast and furious 4…Pas le 5 parce que Vin Diesel voulait redonner un autre souffle dramatique à la franchise… En introduisant notamment une paire de jantes 8 pouces comme personnages principaux…Mais à nouveau elle était de retour sur le 6.

Et alors en marge de ces gros succès…Jane Austen a aussi une œuvre littéraire…Et dans ces romans c’est vraiment une autre Jane Austen qu’on découvre…Il est beaucoup moins question de chorégraphies mêlant tae kwondo et semi-remorques…Mais là elle se concentre beaucoup plus sur tout ce qui est …Mécaniques sociales, étiquette et mœurs de la petite noblesse en Angleterre sous George III.

Et donc Sense and Sensibility le roman que je suis en train de lire…C’est l’histoire sur 450 pages de deux sœurs, Marianne et Elinor Dashwood…Qui sont amoureuses de deux garçons…John et Edward…Sauf que spoiler alert…Ils ne vont pas conclure.

La raison pour laquelle je vous parle de ce roman…C’est que même si sur 450 pages il n’est question de quasiment rien… Des lettres qui se croisent, des non-dits, des confidences au coin du feu…Parce que l’action se déroule entre la fin du 18è et le début du 19è… Epoque je le rappelle où il fallait plus ou moins commencer à faire des gosses à 19 ans pour chopper la goutte à 37 pour mourir à 45. Tout est vécu hyper intensément.

Et je me suis dit en le lisant …Mais le vague à l’âme de la modernité…La déprime des nantis…Le désœuvrement de l’Occident…C’est parce qu’on vit trop longtemps !

Dans _Sense and Sensibility, q_uand Marianne reçoit la dernière lettre de John…Elle fond en larmes et passe 2 semaines prostrées.

