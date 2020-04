Ce matin, Marina nous fait part de sa réflexion sur le maquillage

Bonjour les amis !

Ça y est j’ai arrêté de me maquiller. Ça n’a rien à voir avec de la flemme, pas plus tard que la semaine dernière j'ai encore fait mon lit...

C’est juste que je me suis rendu compte que le matin devant la glace avec mon visage pas maquillé j’avais l’impression de pas me ressembler. Ce qui est normal quand tu prends des champignons hallucinogènes par exemple… Et que ton visage passe d’un kumquat à Anne Sinclair… Si t’es dans de bonnes dispositions c’est une expérience rigolote. Mais là c’était pas le cas.

Et donc je me suis demandé, mais au fond, de qui naturellement on attend qu’ils se maquillent ? Les femmes et les gens qui se déguisent. Mais donc ça pose la question : si pour ressembler à une femme, tous les jours, les femmes doivent se peindre un nouveau visage par-dessus leur visage existant… Faut peut-être se rendre à l’évidence ? Si on doit se déguiser pour ressembler à des femmes… Peut-être qu’en vrai, on ressemble un peu à des gars en fait … Et c’est pas grave !

Peut-être qu’au fond les hommes et les femmes on n'est pas très différents. Peut-être que ce qu’on appelle la féminité et dont on estime qu’elle existe naturellement en fait c’est un concept totalement artificiel.

Le visage “féminin” tel qu’on l’entend, tel qu’on le voit dans les médias, c’est un concept artificiel. Qui est hyper sympa, hyper beau, le maquillage c’est un art magnifique. Mais ça devrait pas être obligatoire.

Parce que c’est quand même putain de fatigant, coûteux et chronophage de devoir performer ça en plus d’être infirmière, astronaute ou ministre des transports. C’est pour ça y’a plein de métiers où y’a encore moins de meufs ! Quand tu penses monstres sacrés du cinéma par exemple… Tu penses tout de suite à des mecs. PARCE QU’ILS ONT QUE CA A FOUTRE.

T’es comédienne, d’abord t’enfiles ton costumes de Catherine Deneuve et ensuite tu peux aller jouer un autre rôle. Pendant ce temps Depardieu il est déjà sur un plateau “on mange, on baise, qu'est-ce qu'il se passe, on est pas bien qui veut du pinard”

Pour ça comédienne quand tout à coup elles lâchent la femme on adore. Charlize Theron dans monster, Kathy Bates dans Misery… Bah oui forcément, tout le temps que passes pas à performer la féminité, tu peux le concentrer juste sur le fait de bien jouer.

Moi les visages maquillés je trouve ça très beau. Mais c’est pas homme ou femme. C’est une catégorie à part. Comme les talons comme les bijoux. C’est génial. Mais c’est des accessoires. Ça peut pas déterminer ton identité. Et ça devrait pas être réservées aux meufs.

N’importe qui devrait pouvoir en mettre quand ils ont envie. Qu’on nous fasse pas croire que nous ça fait partie de notre essence à nous les femmes… D’être laquées poudrées en tenue de soirée dès le matin quand l’autre moitié du monde se gratte les couilles en shorts et tongs.

Donc voilà un petit jeu à essayer en confinement, mesdames, essayez de vous voir si vous pouvez vous aimer le visage nu et messieurs… ça vous dirait pas de prendre le temps de regarder un petit tuto make up et d’essayer.

Comme ça juste pour vous entre quatre murs. On se juge pas, on kiffe. Parce que moi ça me ferait super plaisir de ressortir de confinement et de retrouver les rues peuplées de meufs qui se kiffent aussi sans rien et de mecs qui se sont découverts des vocations de drag queens !