Je suis tombée l’autre jour sur un titre d’article de magazine féminin “Enceinte et sexy ? C’est possible !” Oh bah j’étais rassurée d’un coup. Je me disais elle doit s’ennuyer la grosse là… En train de faire en sorte que le truc à l’intérieur sorte pas avec des branchies et 12 orteils…

Heureusement pour s’occuper, maintenant elle peut se dédier à une tâche un peu plus productive : ETRE SEXY

Moi je pensais au début que jusque vers 16 ans et puis pendant un déménagement et puis parfois le mardi… Mais surtout quand t’étais enceinte ! T’avais le droit de temps en temps d’essayer d’exister… Sans être sexy.

Moi je pensais… Si par accident, t’es au lit, t’as une bronchite, la fièvre te fait délirer devant un documentaire sur les gnous… Et que là hop t’es sexy, bon bah tant mieux. Mais t’avais pas besoin d’essayer.

Et bien pas du tout pauvre fou ! Jamais de répit dans la sexitude !

Le magazine l’a dit : c’est possible ! Et si c’est possible, faut y aller les feignasses. Se laisser aller là à pas être sexy pendant 9 mois. Je te jure.

Et donc tout à coup j’ai réalisé…

Mais attends si en fait faut être sexy quand t’es enceinte, mais alors il nous manque plein d’autres articles !

Pour nous expliquer comment être sexy dans tous ces autres aspects de la vie qui n’ont pas été couverts jusque-là !

Où sont les articles : Dix tenues sexy pour une césarienne réussie ou Printemps été 2019, les coups de coeur de la rédac pour une crémation hooooooot ou encore Mesdames, un prix nobel c’est bien, sans cellulite, c’est mieux

Ça m’embête pas qu’on ait envie de se sentir bien dans sa peau. Le problème c’est qu’on en parle tout le temps, partout.

Et c’est pas juste, regardez ces belles choses c’est des injonctions… Il y a des tournures qui reviennent tout le temps dans les magazines féminins : “Il nous faut tels trucs” - “Les must have de la rédac” - “Cet hiver on ne peut pas se passer de…”

Comme si, si un jour on arrêtait de te dire que tu dois ressembler à telle personne ou suivre telle routine beauté… Les femmes on allait se retrouver à errer dans les rues… Comme des chiens sans maîtres.

