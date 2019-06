Marina n'a pas l'habitude d'aller au théâtre et pourtant récemment elle a été ravie des 3 représentations qu'elle a vue

Cette semaine telle une atroce bobo parisienne j’ai eu la chance d’aller trois fois au théâtre.

Et moi c’est pas dans mes habitudes, le théâtre je connais pas trop, mais voilà par un concours de circonstances m’y voici et j’en reviens donc avec ce scoop :

Hey mais c’est vachement bien le théâtre ?

Hey mais vous saviez vous ?

Mais personne dit rien mais en vrai c’est chanmé !

Forte donc de cette illumination j’ai décidé de faire un peu de prosélytisme cette semaine…

Et d’enjoindre les quelques auditeurs qui seraient un peu des sceptiques du spectacle vivant à aller au théâtre.

Alors une des grandes réticences qui était la mienne et qui est je crois partagée je crois par beaucoup de gens : j’y crois pas.

Forcément y a des choses au théâtre que tu dois suggérer ou dire plutôt que de les montrer littéralement.

Tu peux pas vraiment bombarder une maison, faut y croire avec des indices.

Mais en vrai si vous regardez des films ou des séries, vous acceptez déjà énormément de choses qui ne sont pas vraisemblables sans les remettre en question.

Dans les films, on se couche maquillé et donc on se réveille maquillée.

NON. MENSONGE.

Tu te couches maquillé tu te retrouves avec des yeux de grenouilles, des schtares partout, justice nulle part et quatre cils collés au mascara pour un effet patte de mygale des plus réussis.

Dans les films on court sans ticket dans les aéroports

Bouquet de fleurs ou pas, Matthew McConaughey ou pas, aujourd’hui tu cours dans un aéroport tu te fais taser un 4 minutes.

Dans les films on réussit les anniversaires surprises

Personne vend la mèche… Et aucun copain ou copine d’amis, qui connait personne à la fête, ne croise la personne dont c’est l’anniversaire en bas de l’immeuble en lui disant :

“Bonsoir pardon j’ai pas le code… vous allez à l’anniversaire de Matthieu ?

- C’est moi Matthieu

- Ah…”

Dans les films y a des gens beaux qu’on ne voit pas parce qu’ils portent des lunettes de superman à toutes les meilleures comédies de lycée, les lunettes sont manifestement un déguisement total.

Moi je pense de 2001 à 2011 Oussama Ben Laden portait des lunettes, il vendait des chichis sur la plage au Lavandou…

Et puis un jour il a oublié, et paf il s’est fait attraper. Et on s’est aussi rendu compte que c’était la plus jolie fille du lycée.

C’est un mensonge, les lunettes ne cachent rien du tout sauf si tu t’es pas épilé entre les sourcils.

