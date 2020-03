Aujourd'hui, Marina a un message à faire passer, en subtilité.

Bonjour les amis,

VAGIN

On m’a dit d’avoir un angle féministe pour le papier aujourd’hui donc

ECART SALARIAL

Je me suis dit que j’allais subtilement en intro

HARCELEMENT DE RUE

Glisser des références

SOUS-REPRESENTATION DANS LES INSTANCES DIRIGEANTES

A cette spéciale journée de lutte pour les droits des femmes

PRECARITE, VIOL, MANSPLAINING

Parce que faut pas charrier non plus je peux à chaque chronique ne faire que parler de

CHARGE MENTALE, VIOLENCE MEDICALE, OBJECTIFICATION

féminisme.

Subtilité avant tout.

Vous l’aurez remarqué j’ai glissé dans cette liste de mot clés qu’on peut associer aux femmes le mot vagin.

OR bien que beaucoup de femmes cis aient un vagin ils existent évidemment des personnes trans et non binaires qui font donc que dans l’équation :

il y a des femmes avec des vagins,

des hommes avec des vagins,

des femmes avec des pénis,

et des personnes avec des vagins qui sont non binaires.

Et alors les gens, pour justifier leur transphobie, disent parfois “mais c’est une invention, c’est dans leur tête, la question du genre moi je n’y comprends rien, ça n’existe pas.”

Très bien, mais si on suit ce raisonnement êtes-vous bien sûr de comprendre exactement le statut fiscal, légal et politique de la principauté de Monaco ?

Et si oui, d’être d’accord avec ?

Notamment eut égard au fait qu’ils utilisent l’euro mais ils sont pas dans l’Union Européenne et sont sous la protection de la France et depuis les accords du 18 mai 1963, Monaco et la France forment un ensemble fiscal au regard de la TVA. Monaco collecte sur son territoire la TVA qu'elle verse à la France qui lui rétrocède sa quote-part. Le reversement français revenant à la principauté est fixé à 108 238 802 euros au titre de l'année 2001. Pour 2007, le budget de l'état monégasque est d'environ 881 millions d'euros.

Le principe d’un compte de partage de la TVA pose problème. D'une part le calcul d'origine attribue à Monaco 60 % (coefficient 1,6 de la formule) de rétrocession supplémentaire, d'autre part, la dérive résultant de la formule de calcul conduit la France à reverser à Monaco des montants qui ne traduisent pas la réalité de l’activité économique de la principauté

Vous comprenez ? Et si vous comprenez, vous êtes d’accord ?

Non? Et pourtant Monaco existe à priori, c’est pas dans leur tête.

Mbappe avant de jouer au PSG il jouait où ? A Monaco ou dans sa tête ?

A Monaco.

Donc les personnes trans existent donc y’a des femmes qui n’ont pas de vagin.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo!