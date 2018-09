Marina Rollman se sent floue. Au BHV elle voulait une casserole, elle est repartie avec une perceuse...

Les amis ça va pas du tout, je me sens floue… Ca a commencé parce que je voulais acheter une casserole. Alors je sais qu’autour de cette table c’est un peu exotique de faire chauffer son eau soi-même… Nagui le fait en vacances parfois pour faire rire ses enfants. Leila elle a des gens à plein temps pour ça chez elle…

Toujours est-il, moi je voulais une casserole. Donc je vais au BHV, j’arrive au rayon cuisine et là… Y’a trop. Non mais vraiment. Y’a tout. Fourchette à bulots, plug à chapon, boules de geisha pour truites… Vincent Lagaff’… Et donc j’erre hébétée dans les rayons, accablée par tout ce choix…

Parce que le choix on croit que c’est bien mais pas du tout, le choix c’est l’angoisse ! Regardez les métiers. Y’a quand même eu une époque où quand ton nom de famille c’était boulanger… C’était parce que depuis 2 siècles, de père en fils tout le monde chez toi était boulanger. Et quand un jour c’était ton tour de devenir boulanger … T’étais pas là “ouais en ce moment je vois un coach parce que... j’ai des vraies capacités managériales qui sont un peu sous-exploitées“ NON TU BOULANGES GROS C’EST TOUT.

Tout ça pour dire, j’erre au milieu de cet hectare de casseroles… Tu deviens bête dans ces endroits… tu te retrouves à te poser des questions genre : “et finalement … un wok en fonte ?” Et là arrive une petite dame, Chantal, qui a l’air de rien comme ça… Sauf que ça fait 30 ans qu’elle vend des casseroles. Elle est pas du tout là pour rigoler. Chantal, tu la lui fais pas à l’envers. Y’a pas “juste une casserole”, rien n’est anodin. Elle veut tout savoir :

“- Vous voulez une casserole mais ça veut rien dire ça, une casserole pour quoi ?

- Pour la prendre chez moi ?

- Nan mais vous allez faire quoi avec ? Une lotte, une daube, une poule au pot, vous ouvrez un estaminet ?”

Et c’est là ! Je me sens floue !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !