Ce matin, Marina nous raconte une histoire incroyablement vraie !

Il y a un tweet qui a pris un peu d’importance ces dernières semaines.

C’est un auteur canadien qui demandait qu’on lui raconte des histoires qui ont l’air d’un mensonge mais qui sont absolument vraies.

Et le tweet est devenu viral. Y’a eu des réponses extraordinaires…

Des gens qui sont morts cliniquement plusieurs fois…

Une femme qui achète un tableau, c’est un portrait dessiné d’un homme, quelques années plus tard elle rencontre quelqu’un ils se mettent en couple et ils se rendent compte que… c’était lui le modèle du dessin…

Une chanteuse professionnelle qui se retrouve à chanter à un mariage nudiste…

Et bref ça m’a donné envie de vous raconter mon histoire qui ressemble à un mensonge et qui pourtant est vraie.

Il y a une dizaine d’années je tombe amoureuse d’un jeune homme et on se met en couple et très vite il me dit « Juste qu’on soit clair, toi et moi, on se mariera pas »…

Moi j’étais là « Mec j’ai à peine mon bac, je viens d’enlever mes bagues, j’étais pas en train de choisir un traiteur. » Mais bon ok.

Quelques mois plus tard on est toujours ensemble et un soir on est allongés dévêtus l’un à côté de l’autre…Après une partie de backgammon et là il me dit :

“Tu vois… une fille avec qui je me verrais bien me marier… c’est Natalie Portman”

Je lui dis “Je vois… mais c’est vrai que comme je suis dans la pièce… c’est vexant… dans la mesure où j’ai l’ouïe… donc je t’entends”

Donc là j’annule le traiteur.

Et puis on finit par se séparer.

Et quelques mois plus tard ma mère m’appelle et elle me dit…

“Dis tu serais libre le mois prochain pour faire du baby sitting pour Natalie Portman ?”

Du baby-sitting donc pour le fils de Natalie Portman. Natalie Portman fait ses nuits.

Et donc là vous vous dites mais comment est-ce possible ?

Parce que j’ai une vie plus intéressante que la vôtre.

NON parce que son mari Benjamin Millepied montait un spectacle de danse à Genève et donc ils allaient vivre là un mois et ils venaient d’avoir leur bébé et donc besoin d’une nounou et de quelqu’un qui peut la guider elle un peu la journée à Genève quand elle bosse pas.

Et donc ma mère me dit t’es libre et je dis … « Je sais pas, je crois que j’avais un cours d’aquabyke mais je peux peut-être déplacer. »

Donc elle me dit ok je donne tes coordonnées et ils vont t’appeler faire un entretien via sykpe

J’allume skype et là Natalie Portman.

Sur skype.

Sensation étrange.

Un film qui te parle.

J’étais là mais « Tu m’entends Black Swan »

Bref là ils me font un entretien assez sommaire « est-ce que vous aimez les enfants » « oui »

« Est-ce que vous vous droguez » « non »

« Vous êtes engagée »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !