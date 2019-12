Comment concilier l'esprit de Noël et la protection de la planète ? Marina pose la question !

Nous sommes le 9 décembre 2019, il est donc temps de commencer à sérieusement se préoccuper de trois choses : le réchauffement climatique, l’avenir du capitalisme et LES CADEAUX DE NOËL BORDEL.

Et les trois sont assez peu compatibles je sais.

C’est souvent le cas quand on a des convictions politiques mais qu’on veut rester en bons termes avec sa famille, faut être flexible.

Moi par exemple quand vers 16 ans j’ai essayé d’expliquer à ma grand-mère que je ne mangeais plus de viande…

D’abord elle a rigolé, ensuite elle m’a demandé si j’étais dans une secte et ensuite… j’ai mangé du pot-au-feu.

On va pas se mentir, ma grand-mère c’est Joe Pesci.

Elle a l’air de rien, tout le monde rigole et tout à coup elle sort un flingue : “j’ai dit qui veut encore un navet ???!!!”

Pareil avec cette histoire de décroissance et sauver les planètes et je sais pas quoi…

La réalité c’est que si des gens de votre famille fêtent Noël et que vous devez y assister ça va être compliqué de dire : “je suis venu les mains vides Chantal mais c’est pas contre toi, c’est un geste politique”.

Tu vas finir par manger ta bûche sur le balcon avec le seau à compost ça va être vite vu.

Mais c’est une vraie question, que faire si vous ne voulez pas faire tourner la grande machine capitaliste ET ne pas foutre la merde à Noël ?

Déjà on peut réduire le nombre de cadeaux !

En faisant par exemple une liste de tous les invités et on tire au sort des duos et chaque personne n’offre un cadeau qu’à une seule autre personne.

Ca a mille avantages déjà … bah t’achètes pas 32 cadeaux.

Financièrement et en termes d’impact sur ta santé cardio vasculaire c’est quand même plus chouette de choisir genre un seul bon livre…

Plutôt que la veille à 22h être là à hurler sur une pauvre dame d’un rayon électroménager

“J’AI BESOIN DE 16 CADEAUX A MOINS DE 12 EUROS POUR DES GENS DE 8 à 72 ANS C’EST PAS COMPLIQUÉ”

Donc tu peux acheter un seul cadeau mais mieux pensé.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !