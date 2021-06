Le mouth taping qu’est-ce que c’est ? Petit éclairage de Marina Rollman sur cette question...

Bonjour les amis,

Vous me connaissez, j’aime prendre soin de moi.

Quand on me propose une kombucha, des épinards vapeur ou une tisane de sauge… Qu’est-ce que je dis ?

Je dis oui, je dis volontiers, je dis : "n’aurais-tu pas des graines germées pour aller avec ça ?"

Car oui, mon corps est un temple.

C’est-à-dire qu’il y a des coins très jolis, que les gens visitent beaucoup et dans lesquels parfois ils laissent de l’argent…

Et puis il y a des coins moins visités où on trouve des reliques, des fleurs séchées et des prospectus pour des stages communautaires peinture et volley ball…

Mais globalement je m’intéresse à la santé et au bien-être …

Parce que j’aimerais m’occuper de mon âme !

J’ai envie de m’élever spirituellement !

J’adorerais avoir une religion !

Mais si t’es pas né.e dedans, ça demande quand même de lire beaucoup de trucs, d’apprendre des chansons et parfois même de faire des changements alimentaires…

Or j’ai déjà pas fini toutes les séries que je devais voir et je ne suis toujours pas sûre de si je supporte ou non les tomates !

Donc l’engagement est trop grand !

Donc je fais le truc dans le monde contemporain qui se rapproche le plus d’avoir la foi : c’est que je crois en mon corps.

Parce que c’est ça le nœud derrière l’obsession occidentale actuelle, certes question de gens privilégiés mais tout de même fort répandue...

Pour le fait de trouver l’alimentation la plus saine, de raffiner ton régime sportif au squat près, de trouver enfin le mélange d’huiles essentielles qui te fera passer des nuits de champion pour être encore plus performant demain : c’est la nouvelle religion du monde occidental.

On a remplacé la transcendance vers le divin par celle vers le nombril.

On est devenu fin et début de toutes choses…

Tu vénères le sacré en toi.

Tu es l’autel de tes sacrements.

Tu es à la fois divinité et lieu de culte, ce qui est pratique pour les trajets.

Et c’est pour ça qu’on vit dans une époque où des gens finissent par exemple par faire des triathlon ironman...

Vous voyez ce que c’est ces trucs ?

Ce ne sont pas les gens qui vont jogger dans les bois pour faire un peu de cardio.

Ce sont des courses où des gens nés dans des pays en paix, qui ne doivent pas fuir un conflit armé ou la mafia, qui n’ont pas perdu un pari, décident de leur plein gré d’aller se foutre dans le désert et de faire un triathlon de 226 km.

Comme ça.

Sur leurs vacances.

Ils gagnent quoi à la clé ? Rien.

Si ce n’est l’assurance selon un système de valeurs qu’ils ont créé de toutes pièces d’être des meilleures personnes.

Le mouth taping qu’est-ce que c’est ?

Eh bien figurez-vous - et je n’invente rien - qu’il y a une communauté de gens qui pensent que c’est mauvais de respirer par la bouche.

Ah là on se questionne hein.

