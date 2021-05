Aujourd'hui, Marina Rollman revient sur une actualité capitale : le retour du couple Jennifer Lopez - Ben Affleck !

Bonjour les amis,

Bon, je pense qu’on a tous qu’un seul sujet en tête en ce moment, très clairement s’il y a une actu capitale à traiter aujourd’hui, qui résonne sur le plan social, culturel mais surtout politique c’est…

LE COME BACK DU COUPLE JENNIFER LOPEZ - BEN AFFLECK !

Exactement ! Je sais, moi aussi je suis en feu de cette nouvelle.

Pour rappel, pour les infâmes incultes qui nous écoutent, JLO et Affleck avaient été en couple de 2002 à 2004… Période bénie où, à titre personnel, je rêvais d’un piercing au nombril en révisant (assez mal) des déclinaisons latines… Et à l’époque, le duo avait été baptisé "Bennifer". Par contraction de leurs deux prénoms. Comme si Nagui et son épouse Mélanie s’appelaient "Naglanie"… "Naglanie" qui fait un peu faux prénom inventé par tes potes varois… Qui t’assurent que c’est celte et que ça veut dire “celle qui porte le slip de feu”…

Ou encore si Morgane Cadignan et Fanny Ruwet devenaient "Fargan"… Qui lui sonne comme le nain le moins connu du seigneur des anneaux dont la spécialité est de faire des blagues en magnant une petite hache.

Et donc il se trouve qu’après une année d’actu de chiotte internationale… Les cieux nous envoient un signe d’un monde qui peut-être un jour connaîtra à nouveau la félicité en réunissant à nouveau Bennifer Afflopezleck…

Afflopezleck, le couple Ben Affleck et JLO donc, mais qui est également un charmant petit camping du Finistère…

Et ça me fend le bulbe que cette nouvelle me fasse autant plaisir parce que ça me demande de me réconcilier avec cette personne que je suis au fond qui adore les news peeeeople.

Sauf que c’est pas cool d’être fascinée par les célébrités. J’adore dire “ah nan moi les gossips, pas du tout quoi.” C’est pourquoi je n’achète pas de journaux people…

Même dans une salle d’attente de médecin je me force à prendre le "Science et vie" sur les ruines Aztèques ou "le monde diplomatique" sur l’épigénétique…

En vrai, une des raisons pour lesquelles j’assume pas d’adorer me plonger dans ces histoires, c’est parce que l’actu people et l’intérêt qu’on peut y porter sont mal vus parce que c’est très associé au féminin. S’intéresser aux vies des stars c’est un truc de “commère", de "concierge", de "pipelette”…

Mais c’est pas par goût que certaines d’entre nous le faisons ! C’est par obligation !

La raison pour laquelle inconsciemment tant de femmes s’y intéressent… C’est parce que la charge émotionnelle du monde repose encore aujourd’hui sur les femmes ! Donc pour gérer tous les mecs cis hétéros du monde qui ne savent pas communiquer, exprimer leurs émotions, se débattre dans leur névroses… On est obligées en face, nous, d’être des êtres lettrés dans la psychologie du quotidien.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !