Marina a entendu parler d'un projet de Marche des fierté pour les personnes hétérosexuelles et c'est peu dire que l'idée ne lui a pas plu du tout...

Alors que se déroulait le weekend passé la Gay Pride aux Etats-Unis ou Marche des fiertés qui aura lieu à la fin du mois chez nous, l’idée d’une Straight Pride ou Fierté hétéro a été lancée par un groupe qui - je cite - dépeint les hétérosexuels comme une “majorité opprimée”.

La fatigue.

Semaine d’après…

Marche des riches ?

Marche des sosies d’Angelina Jolie ?

Marche des gens qui ont “juste un bon métabolisme” ?

Marche des gens “non non laisse j’adore faire la vaisselle” ?

MAIS QUELLES OPPRESSIONS ? QUELLES OPPRESSIONS TU SUBIS QUAND T’ES HETERO ?

Tu te fais tabasser parce que t’es hétéro, on t’empêche de t’embrasser dans des lieux publics, on te harcèle en te traitant de pédophile, pendant longtemps t’allais en prison ou t’étais stérilisé, on t’empêche d’avoir des enfants, on te renie quand tu fais ton coming-in ?

« - Mais qu’est-ce qu’on a fait de faux Jean-Rémi ?

- Mais c’est toi là toujours à le foutre devant 7 à la maison, à lui acheter du Axe en chantant du Bernard Lavilliers”

J’ai noté l’information parce qu’elle intervient dans un climat général un peu violent…

Un couple lesbien tabassé en Grande-Bretagne parce qu’elles refusaient de s’embrasser pour faire plaisir à des hommes…

Le photographe français Olivier Ciappa qui avait réalisé cette série de portraits qui mettaient en scène des célébrités en couples homosexuels dont la page a été hackée et le compte effacé …

Des stands d’information d’associations LGBTQIA+ vandalisés en France …

Des personnes trans assassinées chaque semaine bref …Je suis fatiguée, MAIS FATIGUÉE qu’on doive ENCORE EXPLIQUER AUJOURD’HUI…

C’est une réalité.

Oui le monde est fait pour les personnes hétéro, cis et blanches. Comme moi.

Ça veut pas dire que si vous êtes tout ça, vous avez une vie facile.

Ca veut juste dire que ces caractéristiques-là ne s’ajoutent pas comme un fardeau supplémentaire à plein d’autres trucs tragiques qui peuvent néanmoins évidemment vous arriver.

Le système ne vous empêche pas de vivre pour ces raisons.

Est-ce que c’est vraiment inacceptable ?

De se dire qu’on n’est pas des anges immaculés…

Produits parfaits d’une méritocratie totalement neutre mais que peut-être y a certains trucs qui sont plus faciles à porter que d’autres.

Genre être hétéro.

Et que donc si on est hétéro on peut éventuellement écouter, voire aider si elles le demandent les personnes LGBTQIA+ plutôt que de vouloir ramener cette foutue couverture à nous ?

Juste 5 minutes.

