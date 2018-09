C'est bientôt la fin de la saison des mariages, et ça déprime Marina Rollman, qui ne vit que pour ces fêtes...

Ca y est les amis, on est mi septembre… C’est bientôt la fin de la saison des mariages et donc le début pour moi d’une période d’hibernation… Qui durera jusqu’au mois de mai où là je pourrai à nouveau, chaque weekend… Mettre mes plus belles robes pour offrir des saucières à des gens que je connais mal. Et ça me déprime, parce que moi je vis pour les mariages. En vrai c’est les meilleures fêtes. Alors oui les sceptiques aiment ironiser sur certaines traditions…

C’est vrai, c’est un peu risible que la mariée arrive en blanc sur du Verdi pour montrer qu’elle est pure et virginale. Alors que toi c’est tes amis, tu le sais comment ils se sont demandé en mariage, t’étais là… C’était à burning man… Une heure avant, ta pote était en train de se faire chamaniser la shneck par un gourou néerlandais… Pendant ce temps son futur mari chuchotait le nom de son animal totem à une tireuse à bière. Le matin-même tu leur tenais les cheveux pendant une cérémonie d’ayahuasca…

Mais bon comme t’es témoin tu dois raconter la version censurée pendant toute la soirée. “Vous connaissez Greg, il avai tout prévu, c’était magique”

Et c’est vrai... Que le slideshow du père de la mariée on aurait pu voir une version condensée… Après une cérémonie et 4h d’open bar, t’es pas forcément en mesure d’apprécier la puissance du director’s cut… Ce pauvre monsieur, il a jamais parlé en public de sa vie, ça fait 65 ans qu’il retient ses émotions en plus il a 2-3 spritz dans le cornet… Bon ça donne un truc exhaustif

“ça c’est quand camille faisait du poney…

ça c’est quand camille faisait du delta plane…

ça c’est quand camille avait une frange…

ça c’est quand camille était roadie pour iron maiden…

ça c’est quand camille est tombé dans l’affaire Madoff…

ça c’est quand camille s’est recousu l’aorte dans un sous-marin…”

OUI BON BAH ON A COMPRIS MONSIEUR BERTHIER ELLE SE CHERCHE CAMILLE !

