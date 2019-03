Marina a décidé de se porter candidate à la Mairie de Paris et elle nous dévoile les grandes lignes de son programme...

Ca y est les amis, il est temps enfin de déposer sa candidature pour la mairie de Paris !

Et évidemment je compte me présenter. Je suis bien placée pour voir ce que ça vaut de bosser dans la fonction publique. Avec France Inter ça fait 2 saisons que ma salle elle est complète, imagine je deviens maire… Je remplis mes salles de spectacle jusqu’en 2040.

T’imagines DSK il a même pas été président, il est accusé d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de recel… Total ça fait 8ans qu’il donne des conférences et qu’il est consultant pour plein de gouvernements, il est au top. C

lairement la politique française que tu sois bon ou pas, ça te lance une carrière. C’est la nouvelle star pour les gens qui chantent mal.

Mais donc qui dit candidate à la mairie dit programme et je vais donc profiter de la tribune qui m’est donnée ici pour vous exposer les points principaux.

Tout ce qui est transports, j’avais évoqué il y a quelques semaines un projet de toboggans, au final je crois que ça va pas le faire… En revanche j’ai une nouvelle solution : Si vous habitez Paris et que vous voulez vous déplacer intra muros… C’est Anne Hidalgo qui vient vous chercher directement en bas de chez vous.

Et je m’engage formellement à ce qu’elle vous emmène à destination en moins de 20min par le moyen de transport de son choix. Catapulte semble le Moyen le.Plus efficace pour les longues distances…

En plus y a un côté médiéval ludique un peu puy du fou, c’est sympa de 7 à 77 ans.

Pour les petits trajets on planche plutôt sur des très gros trampolines, c’est à voir. Evidemment vous ne pouvez pas noter la course en revanche elle vous offre de l'eau pour le trajet sous forme de bombonnes pour vous lester. Histoire que vous partiez pas trop haut non plus. T’as un rv à la défense mais t’es un peu léger paf tu te retrouves à Pontoise, le temps gagné à l’aller tu le perds dans les transports au retour et c’est pas ce qu’on veut.

Ensuite forces de l’ordre et encadrements des manifestations. Je propose de remplacer les flashballs par des morgenstern.

Tout le monde voit ? L’étoile du matin ? Masse d’arme, le truc comme unnunchaku mais au bout c’est une boule avec des pics. Parce que je trouve qu’il faut arrêter avec les armes de gonzesses.

Je suis aussi pour le rétablissement du port du heaume. Et des chevaux. Mais attention pas que pour les forces de l’ordre, pour les manifestants aussi. Tout le monde s’affronte à arme égale. Comme partie de polo mais en plus marxiste…

Et on a une vraie lutte des classes… Qui a le mérite d’être plus divertissante. Avec les fumigènes on ne voit rien c’est chiant alors que là… y a quelque chose de très wagnerien. On peut imaginer organiser les manifestations directement dans des arènes en plexiglass, les riches peuvent regarder c’est fun.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !