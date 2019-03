Les choses changent mais est-ce vraiment une bonne chose ? Marina pose la question...

Les amis c’est terrible on vit une époque… Mais une époque…

Bon à vrai dire on vit toujours une époque.

Depuis l’époque la plus lointaine… Y a toujours eu au moins un truc c’est les époques.

Y a eu des moments dans l’histoire, par exemple les toilettes japonaises n’existaient pas encore et pourtant ! PAF ! Y avait déjà les époques.

Pour dire, les époques ça date.

Alors je vois cet air confus sur vos visages bouffis de sommeil et d’alcool et vous vous dites “dites donc… une minute qu’on entend les 16 mêmes mots… il a changé de coupe Alexis Le Rossignol nan ?”

Alors oui, je tente une chronique à la Alexis Le Rossignol, déjà parce que je l’aime bien et qu’il me fait rire… Et puis surtout parce que je me rends compte moi ça fait deux ans je me casse les ovaires à essayer de mettre une idée par phrase…

En plus je parle vite ça fait quand même beaucoup d’idées par chroniques…

Alors qu’Alexis… il dit 30 mots par heure… Les jours où il boit du thé vert.

Si t’ajoutes à ça une saine dose de confiance en toi, tu peux faire 16 minutes sur une conjonction de coordination…

Moi j’ai besoin de repos ça me va super comme technique. Je disais donc il y a toujours eu des époques mais là on en vit une plus grave et c’est que…

Saviez-vous que la peine de mort est en CONSTANT recul depuis des années, y compris aux Etats-Unis… Qui était pourtant le dernier bastion un peu couillu du monde libre.

Et bah voilà tout fout le camp, les Etats-Unis eux-mêmes rechignent de plus en plus à buter des criminels en représailles fréquemment de l’offense suprême qui est… que souvent ces criminels ont eux-mêmes tué des gens.

Mais attends c’est logique la loi du Talion. Ça se respecte les traditions.

Quand ton gamin il renverse son sirop sur le canapé qu’est-ce que tu fais ? Bah tu renverses du Brouilly sur son lit évidemment ! Quand il casse un vase que t’aimais bien ? T’égorges son doudou. En lui disant “regarde doudou, regarde ce qu’il lui arrive, c’est de ta faute ça Theo, t’es content hein, tu tues doudou !?”

Bah bien sûr évidemment sinon comment ils vont apprendre.

