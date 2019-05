Marina a lu la nouvelle : selon une étude parue récemment, la Suisse serait la nation la plus satisfaite du monde sexuellement.

Alors je peux pas me porter personnellement garante de la satisfaction sexuelle de tous mes compatriotes…

On est quand même 16 et dans le tas y en a c’est mes cousins…

Mais globalement en effet j’ai plutôt l’impression d’être entourée de gens qui sont contents quand on évoque leur vie intime.

La question c’est qu’est-ce qui fait qu’un pays franchement où rien naturellement n’invite à la gaudriole est en tête ?

On a une alimentation composée à 80% de patates, de fromage et de vin blanc…Ce qui est pas universellement considéré comme un remplacement viable du viagra.

Personne s’est jamais dit après une raclette :

“Là franchement le truc qui me ferait kiffer c’est qu’un autre humain se mette sur moi…S’il pouvait faire en sorte de me respirer fort dessus et de devenir un peu rougeaud…et qu’en même temps on pouvait monter un peu le chauffage, ce serait vraiment le pied total”

Donc on a la première réponse : c’est pas la bouffe.

Ensuite sur le plan musical… faut se rappeler qu’on est quand même un pays de montagnes, majoritairement germanophone.

Donc le gros de ce qu’on produit c’est de la musique traditionnelle, chantée en suisse-allemand avec des accordéons.

Une bande-son super si t’as envie de boire de la bière ou de faire un putsch… Mais globalement c’est pas Marvin Gay.

J’exagère, on n’a pas que ça on a aussi des rastas blancs… beaucoup…

Des gars qui s’appellent Maxence qui chantent des trucs “oy oy, life in da ghetto”

« Oy oy » mais les patates qui se perdent.

Et sinon on a aussi beaucoup de gens qui font de l’électro minimale…

Bon mais là non plus c’est pas LA musique qui te donne envie d’explorer les mille et une richesses du plaisir prostatique.

Donc c’est pas la gastronomie, c’est pas la musique…

Le rapport au corps ?

Y a des pays où certaines danses, certains sport laissent penser que spontanément les gens s’entretiennent, se montrent, se touchent, y a une sensualité constamment présente…

Alors les Suisses on fait quoi comme sport : du ski, du bobsleigh et du curling.

A part si t’as vraiment un truc pour le lycra, un délire un peu SM cambrioleur… c’est PAS DES SPORTS SEXY !

Le truc qu’on a qui se rapproche le plus de peut-être une activité semi excitante c’est le tennis…

Qui consiste à voir deux personnes geindre comme des lamantins malades pendant 16 heures…!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !