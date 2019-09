Marina aime faire la fête, elle aime moins les lendemains difficiles... elle a donc eu l'idée de donner une liste des choses à apporter bien vivre la fête et ses conséquences

Samedi j’ai fait une fête chez moi et vous n’étiez pas invités parce que je vous aime bien mais… principalement contre rémunération. Et cette fête a été l’occasion de récolter plusieurs fois le volume de Gérard Depardieu en alcools divers.

Je me retrouve ainsi deux jours plus tard avec une santé et un appartement détruits, de quoi rester à 3 grammes 8 jusqu’à l’élection de Bernie Sanders mais en revanche il me manque plein de trucs !

Voici donc une petite liste non exhaustives des choses autres que de l’alcool qu’il est utile d’apporter à une fête :

- Premièrement : des patins pour parquets, tous les invités à une fête devraient porter des patins ! Quitte à se brouiller avec ses voisins à vie et à avoir la conversation la moins convaincante de l’histoire à 4h du matin avec des flics “bonjour madame, vous faites une petite fête ?

- Non, non on dormait”

Devant la porte vous êtes là 16 avec des chapeaux pointus “peut-être c’est à côté, il me semble j’entends quelque chose”

Quitte donc à se faire engueuler comme des enfants et à avoir envie de mourir lendemain, autant en retirer un parquet qui brille !

- Deuxièmement : des aspirines vitaminées ! Y a un calcul de base qui va pas dans les fêtes c’est que tout le monde amène une bouteille. Ce qui veut dire qu’à moins de boire une bouteille par personne… Et y a pas de raison je l’ai dit en début de chronique je n’avais pas invité Morin… A moins donc de ça, il y a plus d’alcool que la dose journalière recommandée. On sent qu’une soirée manque cruellement de tout ce qui est fibre et oméga 3.

Donc tout le monde finit foutu mais le lendemain, parmi les cadavres de bouteilles et d’amis pour les moins resistants tu cherches ton cerveau ET ta boîte à pharmacie et c’est toujours ce jour-là que tu te rends compte que cette personne que tu aimais, avec laquelle tu as décidé de partager ta vie, qui jusque-là ne t’avait donné que peu de raisons de la stranguler à remis dans la trousse à pharmacie une boîte de paracétamol VIDE ! Elle l’a remise vide ! J’ai failli le tuer hier, j’ai regretté de pas avoir un taser à la maison.

Donc quand vous êtes invités pensez à ne pas amener que des munitions pour se faire du mal mais aussi la cure ! Aspirine, paracétamol, intra veineuse de morphine, peu importe mais montrez à vos amis que vous ne les aimez pas que pour ce soir, mais que vous avez envie qu’ils voient demain se lever.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !