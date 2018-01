Marina a découvert toutes les capacités de Google, et en fait la démonstration...

L’autre jour j’étais chez une amie riche. J’étais venue lui demander du sucre, des pois chiches, un demi savon bref de quoi tenir l’hiver sur mon salaire inter avant que les droits sacem tombent… Et cette amie possédait un de ces assistants personnels intelligens, en l’occurrence c’était celui d’une grande marque que je ne peux pas citer mais si vous voulez un indice ça commence par un g- et ça finit par oogle.

Et c’est complètement dingue ce truc ! C’est comme un petit haut-parleur qui vous aide dans les taches domestiques, et ça gère vraiment tout pour vous.

Ca contrôle les lumières, ça vous prévient de vous couvrir quand vous sortez, de racheter du talc pour les pieds, il se rappelle de l’anniversaire de votre comptable, vous rend intéressant, beau, promet la chance aux jeux et les solut' de GTA, le retour de l’être aimé, la fin des adolescents, des transports en commun BREF UN MONDE MEILLEUR MAIS POUR CA … Il faut donner sa vie à Google. Tu t’oublies dans cet assistant…

Parce qu’au fond, si on ne se souvient plus des anniversaires de ses proches, si on ne retient aucun des noms propres qui devraient constituer notre culture générale, si on ne sait pas aller d’un point A à un point B sans être guidé par un GPS... En gros si on ne sait plus vivre sans qu’on nous rappelle constamment des choses ou qu’on nous prémunisse d’erreurs, c’est pas le progrès… A l’incontinence près, c’est la maladie d’Alzheimer.

Or vous commencez à me connaître, si j’ai bien un point commun avec Lorenzo Lamas, à part le fait que…

Tous les deux on était flic et qu’on faisait du bon travail, mais qu’on avait commis le crime le plus grave, en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Et que donc ces flics avaient tenté de nous éliminer, mais que c'est la femme qu’on aimait qui avait été touchée. Et que donc accusés à tort de meurtre, on rôdait maintenant du côté du Dakota, qu’on était en quelque sorte des hors-la-loi poursuivant des hors-la-loi, des chasseurs de primes, des renégats…