Marina pensait que cette période de post-confinement était celle du changement mais elle a vite été déçue...

Bonjour les amis, Comme toute personne dotée de la vue je ne vis que dans l’angoisse d’une chose : que Timothée Chalamet devienne laid. Peur que l’histoire se répète. Parce qu’on connaît le parcours habituel de ces jeunes hommes très beaux très jeunes avec des traits très fins. Généralement l’alcoolisme ou la musculation passe par-là et les traits sublimes se perdent… Dans une grande face de Jacky. Pensée émue à Ryan Philip, Leonardo di Caprio et tous les autres partis trop tôt… On vous oublie pas.

Mais à part cette crainte constante pour Timothée avec laquelle je dois apprendre à vivre… J’ai un peu peur pour le monde d’après aussi. J’ai l’impresison que tout le monde n’a pas reçu l’invit. Parce qu’on avait dit le monde d’après y’avait thème… c’était on change, on change les trucs de merde… Et beaucoup de gens ne sont pas dans le thème.

Je lisais en vrac que Jeff Bezos était sur le point de devenir trillionaire, mot qui n’existe même pas dans la langue française… Ce qui n’est jamais bon signe quand on doit inventer un mot. Ca recouvre rarement une réalité nécessaire. « Zoubida" par exemple. Jeff Bezos donc bientôt à la tête de mille milliards… Pendant que ses employés pissent dans des bouteilles dans les entrepôts. ARRÊTEZ D’ACHETER AMAZON S’IL VOUS PLAÎT. Cherchez sur Amazon, trouvez ce que vous voulez et achetez aux gens en direct.

Kanye West a rejoint lui aussi le rang tant convoité des milliardaires il y a quelques semaines. Ce qui était vraiment nécessaire, heureusement qu’il a vendu toutes ses chaussures parce que sinon quoi… Il serait peut-être morts de faim avec sa famille on sait pas.

Et puis bien sûr plus près de chez nous depuis la fin du confinement… Il y a eu… La queue au Mc Donald… La queue chez Zara… La queue au Starbucks… C’est le monde d’après ou c’est un porno ?!

Et moi ce weekend je suis allée me balader parce que j’étais arrivée au stade où j’étais essouflée quand je me brossais les dents… Et en revenant de ma balade je passe devant un stand de crêpe où quelqu’un commande une crêpe banane Nutella. Banane. Nutella. Donc rien ne va. Banane importée je veux même pas savoir, elle a fait plus le tour du monde que moi ces 5 dernières années. Le Nutella huile de palme mes couilles, autant aller stranguler des animaux directement… Et je me suis vraiment dit… MAIS ON COMPREND VRAIMENT RIEN BORDEL ?

On vient de vivre un remake d’une plaie d’Egypte. Le monde s’est arrêté de tourner. Et… on reprend pareil ? Je les voyais partout les gens samedi, avec des gobelets en plastique plein de boissons au sucre horribles. Et des sacs en plastique plein de fringues qui viennent de la fast fashion qui polluent et… je sais pourquoi ils font ça. Je le fais aussi. Il y a un frisson de la consommation. Mais y’avait un petit frisson à aller voir des exécutions publiques et un jour on a arrêté ! Maintenant on le fait sur twitter.

Et évidemment que ce soit la dame qui prend une crêpe banane Nutella, les gens qui achètent des sapes faites sur un modèle économique et écologique désastreux, le plastique tout ça… Je sais bien que c’est une goutte d’eau la responsabilité individuelle. Culpabiliser les gens pour leurs petits usages c’est rien face à un système. C’est un renversement politique qu’il faut. Mais le problème c’est la gratification court terme. Si dès qu’on commence à y penser, à culpabiliser, à se poser des questions… ON S’ANESTHéSIE L’ÂME AVEC UNE FRAPUCCINO A 32000 CALORIES ET 3 NOUVEAUX JEANS ! ON VA JAMAIS S’EN SORTIR. Voilà donc je suis loin d’être parfaite, personne ne l’est, mais si on pouvait essayer… De rester un tout petit peu dans le thème du changement. Je pense qu’à long terme ce serait encore plus satisfaisant qu’une crêpe banane Nutella.