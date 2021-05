Marina Rollman a besoin qu’on lui décortique l’intimité de gens qu'elle ne connait pas… Parce que sinon comment va-t-elle savoir comment vivre ?

Bonjour les amis,

Cette semaine, je voulais encore vous parler d’une actu brûlante : Naomi Campbell est devenue maman à 50 ans ! Mais je ne peux pas vous en parler ! Parce que la semaine passée déjà je vous ai parlé du come back de Ben Affleck et Jennifer Lopez…

Et on m’a déjà reproché de m’intéresser aux people plutôt qu’à l’actualité politique… Mais je ne sais pas comment vous le dire : cette pandémie m’a rendue débile !

Je ne sais pas comment j’obtiens ces infos people…

Et en revanche je sais_ _que la place que ces informations prennent dans mon cerveau m’aurait permis d’apprendre le russe et les règles du football gaélique mais je ne retiens plus rien… Sauf ça !

Et c’est pas faute d’éviter les news people.

Je le disais la semaine passée, je n’achète pas ces journaux, même dans les salles d’attente je mets un point d’honneur à ne pas aller feuilleter la presse à scandale. Comme s’il y avait une caméra de surveillance et que les Renseignements Généraux allaient se dire “BRAVO c’est une vraie intellectuelle ! Elle ne veut pas voir les photos de Virginie Efira radieuse en Corse ! Qu’on publie immédiatement ses chroniques à la Pléiade !”

Mais en vrai, même sans lire ces journaux, je les surveille les stars. De loin, comme une mère à la plage qui regarde ses enfants depuis sa serviette et qui se dit : “à la fois j’ai peur qu’ils se noient et à la fois c’est quand même très très agréable… que le bruit ils le fassent là-bas...”

Alors attention ! Je m’intéresse à la vie des stars mais je lis des Goncourt aussi. Et j’aimerais bien qu’il y ait des gossips sur les auteurs, mais y’a pas ! Donc je dois me tourner vers les stars. Parce que j’ai besoin qu’on me décortique l’intimité de gens que je ne connais pas… Parce que sinon COMMENT JE SAIS COMMENT VIVRE ?

C’est que pour ça qu’ils m’intéressent ces gens.

Pour me fixer un cadre, des choses à faire et à ne pas faire, des choses auxquelles aspirer.

Alors oui, il y aurait la Bible aussi pour ça... Peut-être...

Mais en vrai, on a beau dire : “halalala hollywood tous des déviants”…

En vrai la Bible, il y a quand même énormément de gens qui baisent en famille, qui se coupent la tête pour un oui pour un non, qui se déguisent en d’autres pour se faire engrosser, qui essaient de buter leurs propres gosses…

Je ne sais pas à quel point ça passe en 2021.

Le paradoxe ultime c’est que QUE JE NE VOUDRAIS PAS ÇA POUR MOI ! Si j’étais super connue !

