Marina a été frappée par certaines expériences proposées par son esthéticienne...

L’autre jour j’étais chez mon esthéticienne, parce que j’aime bien payer des gens pour qu’ils me fassent mal…

Et je tombe sur une vidéo de présentation de tous les traitements proposés dans ce centre et je reste coite devant tant de créativité.

Des lasers, des vibrations, des rayons, l’esthétique aujourd’hui c’est star wars pour tes points noirs.

Si on mettait le quart de la moitié du tiers des cerveaux occupés à développer des technologie anticellulite aujourd’hui sur des vrais dossier mais en 2 ans on règle le cancer, le réchauffement climatique et le problème des sodas qui perdent leurs bulles.

Et je tombe finalement sur une machine qui est censée faire fondre ta graisse.

Comment fait-on ?

Excellente question : alors la machine aspire la partie de votre corps que la publicité vous a dit de détester dans une espèce de coque…

Comme un énorme suçon mécanique…

Et ensuite ça fait descendre la chair aspirée comme ça à moins 10 degrés à peu près pendant 1h.

L’idée de recréer l’expérience de perdre un doigt de pied en montagne sauf que là tu paies pour.

Les effets secondaires me demanderez-vous ? Douleurs, engourdissements, hématomes et vertiges, le fun quoi.

Et donc comme on parle d’esthétique, c’est difficile à justifier.

C’est pas un traitement médical nécessaire pour quelqu’un. C’est vraiment un choix.

MAIS pour que la personne se sente quand même convaincue y a une consultation préalable qui est filmée avec deux trois clientes dans la vidéo de présentation. Et là on atteint un niveau de bullshit mes amis, stellaire…

T’as un vieux gars, chauve, du bide, un pif comme ça, tu sens que lui il est entravé par zéro complexe… Surtout qu’il est absolument imperméable à l’ironie de la situation : que ce soit lui, espèce d’Alain Gillot pétré en moins sexy qui vienne expliquer à des meufs qu’il faut qu’elles fassent quelque chose pour ce corps innommable qu’elles osent habiter en public… Il dit ça en touchant son goitre le gars, il a un bulot qui lui sort de l’oreille…

Ça ne percute à aucun moment.

Et donc il chausse ses lunettes et avec un stylo comme ça il fait des traits à même la peau pour montrer ce qu’il faut éliminer. Sur des femmes en culotte terrorisée qui acquiescent bêtement…

Et le problème c’est que les trucs qu’il trace : C’EST DES TRUCS NORMAUX.

Je vous jure c’est lunaire le mec il est là, en train de tousser des asticots :

“Vous voyez là on voit bien sur la photo que vous avez des hanches…

Défaut génétique, vous produisez œstrogènes.”

Et les nanas elles sont :

“Han grave ?”

Et le mec il est là :

“Non enfin disons si on avait pu arrêter votre puberté à temps on s'en serait tiré mais là c'est niqué vous êtes une personne adulte…”

“Oh mon dieu docteur noooon”

Déjà là t’as envie de dire : NON MAIS TOUT VA BIEN JESSICA !

Que tes cuisses se touchent ou pas, les glaces fondent et on aura pas de retraite donc pars des griffes de quasimodo et fais-toi des toilettes sèches et un jardin en permaculture.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !