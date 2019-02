Marina imagine tout ce qu'elle pourrait faire si elle était connue et cool...

Mercredi 20 février 2019 s’il n’était pas décédé, Kurt Cobain aurait fêté ses 52 ans.

Il n’aurait plus de cheveux, créativement il aurait vendu son âme pour satisfaire les foules, politiquement il serait devenu le jouet des puissants des médias…

Bref il serait Daniel Morin et il est donc sûrement mieux là où il est.

Ce qui pose la question du cool.

A partir du moment où on est cool, combien de temps peut-on le rester ?

Je ne peux pas vous répondre personnellement puisque je ne suis pas encore cool.

Ma technique c’est vraiment que ma carrière explose quand je suis sur le point de prendre ma retraite…

Puisqu’on est en train de vivre l’effondrement du système de retraite autant éviter le problème en se mettant à vraiment bien bosser à partir de 65 ans.

En attendant on se repose, on prend des forces, on fait des étirements et quand plus personne t’attend au tournant BOOM, tu niques le game.

Peut-être c’est une excuse, j’avoue peut-être je me mens à moi-même.

Comme les gamins qui font du rap, ça fait 5 ans qui doivent sortir une mixtape mais tout ce qu’ils font c’est de poster des teasers sur les réseaux sociaux tous les deux jours.

“Vous êtes pas prêts, on vous prépare un truc… vous êtes pas prêts”

Au bout d’un moment t’es là : « T’es sûr ? T’es sûr c’est nous qui sommes pas prêts »

Cela dit sincèrement je suis pas prête.

Si je réussissais maintenant je ferais des trucs débiles.

Si je me retrouvais demain à la tête d’une fortune immense et que j’étais écoutée par tout le monde, je rendrais pas service à la civilisation.

Je serais Kanye West mais en moins humble.

Je proposerais à la mairie de Paris de revoir tous les transports publics sous forme de toboggan.

Du coup faudrait réhausser plein de zones de la ville pour créer de la pente…

Ça coûterait des blindes.

