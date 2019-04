Quand Marina a besoin de réconfort, elle rêve des vies des célébrités ce que les gens célèbres ne peuvent faire...

Ca y est j’ai fini pour la saison de jouer mon spectacle à Paris et donc avant de reprendre en septembre au théâtre de l’Oeuvre je fais un peu plus de dates de tournée.

Et jouer un peu partout en France, ca m’a permis de réaliser que j’étais à ce stade intéressant de carrière, les limbes de la célébrités.

Les gens qui me reconnaissent ils savent jamais s’ils ont vu un de mes sketchs…

Ou si j’ai vomi par la fenêtre à la crémaillère de leur cousine.

Ils me regardent ils sont là

“Ah mais tu …

- Mhmm… les deux !”

L’autre jour j’étais dans un taxi et il me demande ce que je fais, donc je dis “humoriste” il me dit:

“Humoriste ? Mais vous êtes pas …”

Là il a cherché les mots deux secondes.

Il avait la même expression que quand genre ta tante elle se remarie avec un type qui a jamais eu d’enfants, tu sens il comprend pas…

Pour lui entre 3 ans et 20 ans c’est un grand flou les gosses. Vraiment perdu, comme s’il parlait pas la langue. T’as 16 ans il t’offre un pistolet à colle et un bon pour de l’essence.

Avec une phrase genre “comme ta tante m’a dit que t’aimes bien le rock n roll ”

T’es là…T’es même pas fâchée, mais t’es entre déception et incompréhension.

Bah avec la même tête, le chauffeur taxi il me dit :

“Humoriste ? Mais vous êtes pas… connue, connue ?”

La réponse est dans la question.

Quand tu dis deux fois un truc ça devient une affirmation.

“Mais il est mort, mort ?

- Bah il est pas vivant vivant.”

Mais donc ça me va de pas être connue, parce que j’ai besoin des gens connus pour aller bien.

Ca me rassure de les regarder vivre d’imaginer que tout est parfait.

Si je deviens un gens connu, qu’est-ce que je vais faire ?

Je les laisse eux réussir leur vie, ça me déresponsabilise.

Je rêve sur eux, ce qui fait que pendant la mienne de vie je peux chiller.

Moi quand je vais pas bien par exemple je regarde Friends. Jennifer Aniston, elle peut pas regarder Friends.

Pour ça que les stars finissent parfois dans la drogue, l’alcool, ils se suicident.

Tu te dis “mais comment c’est possible, ils ont tout ?”

Mais ils ont pas Friends.

Les gens connus ça me détend. Ceux qui vont bien.

Parce que c’est beaucoup de pression de réussir sa vie. Moi je trouve ça beaucoup plus cool de regarder d’autres gens le faire.

Star tu dois réussir ta vie. Pour ça que t’es payé, pour faire rêver.

Nous on peut vivre par procuration.

Je vois une photo de Victoria et David Beckham, ça fait 20 ans qu’ils sont ensemble, ça me rassure.

BOOM je crois en l’amour.

C’est sûr ils se sont déjà engueulé pour savoir qui avait déréglé les sièges de la voiture. Mais je le sais pas.

Alors que je vois une photo de mon mari et moi je me dis « Ah ça c’est les vacances où je me suis faite piquer par un taon et j’ai oublié les clés dans la voiture de location »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !